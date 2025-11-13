Delegado Presidencial Provincial de Aysén realizó reunión de coordinación para estas Elecciones 2025

Esta semana el Delegado, Rodrigo Moreno Rivera, cito una reunión para coordinar entre las instituciones de gobierno, educación y las fuerzas de orden público para tener un esquema claro de las funciones y acciones de cada uno para este fin de semana donde se vivirá el proceso democrático para elegir a presidente y parlamentarios en cada región.

Aysen.- Durante la reunión se ajustaron diversas tareas a ejecutar durante estos días, en el marco de la coordinación logística, operativa y en gestión.

El Delegado, Rodrigo Moreno Rivera, señaló que, “Acabamos de finalizar una reunión bastante ejecutiva, con las distintas instituciones que participan de este proceso eleccionario que se nos viene este 16 de noviembre, para que la ciudadanía pueda asistir de la manera más tranquila y cómoda posible, estuvimos con Carabineros, Slep, Servel, Armada, Ejercito, Ministerio de Transporte y además participaron las 3 municipalidades de la provincia, Guaitecas, Puerto Cisnes y Aysén, pudimos realizar una coordinación para que este domingo se pueda realizar un proceso transparente y en armonía”.

Por otro lado desde Servel, Miguel Ángel Ortiz, afirmo que, “hoy junto al director regional hemos participado en la reunión de coordinación junto al Delegado y los demás servicios e instituciones para poder dejar y entregar la voluntad de servicio para que este domingo se produzca un proceso exitoso. Existen algunos hitos esta semana que hemos procurado en difundir información respecto a lo que se viene este fin de semana, el primer hito se cumple el día jueves donde termina la propaganda electoral, desde ese día a las 00:00 horas no se puede pegar ninguna propaganda en espacio público ni privado, ni por supuesto en ningún tipo de medio ni radioemisora. Recordar que es una votación la de este domingo de carácter obligatorio, eso establece más flujo de votantes lo que puede generar aglomeraciones, así que se organicen bien antes de ir a votar, revisar su mesa y local de votación previamente”.

Así también por parte de Cuña SLEP, Marco Rojas, Coordinador de la oficina local de SLEP, puntualizó que, “Nosotros para la provincia tenemos 13 establecimientos dispuestos a ser entregados, se realzara la entrega a partir e las 17 horas del día viernes, a excepción de los colegios que pidieron suspensión de clases, con el municipio también estamos trabajando en conjunto para ver el tema de urnas y cámaras. Los establecimientos funcionan con normalidad el día viernes, se hacen entrega a las 5 de la tarde y se entrega el día lunes 8 de la mañana; cabe destacar que al menos en Puerto Aysén, no hay suspensión de clases”.

Hans Zimmermann Seremi de Transporte y telecomunicaciones, afirmó que, “Lo que respecta a la labor del Ministerio de Transporte durante el proceso de elecciones particularmente en la región de Aysén, vamos a poner a disposición 82 servicios de transporte, y en la provincia de Aysén, 20 servicios terrestres y marítimos, estos servicios son gratuitos y a partir del día de hoy en nuestras plataformas estaremos informando el horario. La idea es que nadie se quede sin poder acudir a las urnas por no contar con un medio de transporte o movilización para poder ejercer el derecho de sufragio”.

Comandante Lorenzo Pannes, Sub Jefe de la comandancia de Guarnición Naval de Puerto Aysén, señaló que,“Somos parte de un grupo intersectorial, trabajamos de manera coordinada, acabamos de tener una reunión con nuestro Delegado Provincial para afinar los detalles. En lo que respecta a nosotros nuestros desplazamientos se efectuaran y daremos cobertura y seguridad a los locales de votación que están ubicados en Melinka, Islas Huichas y Puerto Gala, ahí se constituye personal naval y a contar del viernes hasta el día lunes. En esa labor estamos desplegados por unidades marítimas y el personal de tierra que estarán a disposición de recintos”.