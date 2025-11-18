En Puerto Chacabuco: Club Deportivo y Club de Adultos Mayores se adjudican FFOIP para fortalecer el tejido social y el cuidado medioambiental

La SEREMI de Gobierno de Aysén visitó recientemente dos proyectos en la localidad de Puerto Chacabuco, constatando el avance en la ejecución de estas iniciativas. Estos proyectos son financiados por el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público (FFOIP): el Club Deportivo San Manuel y el Club de Adultos Mayores Arturo Prat, iniciativas que buscan impactar positivamente en la comunidad local.

Puerto Chacabuco.- La vocera de Gobierno, Úrsula Mix, resaltó la importancia de estos fondos: “El FFOIP es una herramienta esencial que permite a las organizaciones de base concretar sus ideas, demostrando que desde la propia comunidad surgen las mejores soluciones para sus desafíos locales. Estos proyectos en Puerto Chacabuco son un claro ejemplo de participación ciudadana y compromiso con su entorno que nosotros, como Gobierno, tenemos que seguir apoyando y fortaleciendo”.

“EcoFútbol en Comunidad”: Deporte, inclusión y conciencia ambiental es el proyecto del Club Deportivo San Manuel, una iniciativa presencial que utiliza el deporte como herramienta de transformación para fortalecer la cohesión social, la inclusión y el compromiso medioambiental en el barrio Las Villas.

La iniciativa, dirigida a personas de distintas edades y géneros, incluye una serie de actividades diseñadas para recuperar espacios públicos y fomentar la participación activa: clases de acondicionamiento físico abiertas a vecinos, niños y niñas, jornada de limpieza barrial, con instalación de basureros en los puntos críticos de acumulación de residuos del barrio y un encuentro deportivo de cierre, que incluirá un cuadrangular de fútbol y la entrega de información relevante sobre prevención de riesgos y desastres en la comuna de Aysén.

Las actividades cuentan con una población diversa, incluyendo población indígena, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores, promoviendo la equidad social y la vida saludable. El proyecto se desarrollará en conjunto con el Consejo Vecinal de Desarrollo (CVD), la Municipalidad de Aysén (a través del Programa “Quiero Mi Barrio” que interviene en el sector) y el propio Club Deportivo San Manuel asegurando una ejecución efectiva y participativa.

Por otra parte, el Club de Adultos Mayores Arturo Prat de Puerto Chacabuco, ha sido beneficiado con recursos del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público (FFOIP), del Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob), para ejecutar un proyecto enfocado en mejorar la calidad de vida de sus integrantes.

La propuesta tiene como objetivo principal mejorar el bienestar integral de 10 personas mayores socias del club, a través de un programa de actividad física adaptada, uso de equipamiento especializado y el fortalecimiento de redes de apoyo, todo ello con un enfoque de género y derechos.

El proyecto busca contrarrestar la alta prevalencia de dependencia funcional y la baja realización de actividad física en la localidad, promoviendo hábitos de vida saludables y fomentando la autonomía de los beneficiarios. Para lograrlo, se están implementando talleres teóricos y prácticos, presenciales, impartidos por un profesional del área de la salud, que abordan el autocuidado y la actividad física.

Como parte fundamental de la iniciativa, se adquirió equipamiento específico para los talleres, que incluye: una trotadora, una elíptica y una bicicleta estática. Además, el proyecto contempla un fuerte componente de redes colaborativas mediante la articulación con la Fundación Vida Son Años, que contribuirá con un profesional del área social para dictar charlas sobre los derechos de las personas mayores y enfoque de género, con el fin de empoderar a los socios, socias y promover la igualdad.

Ambos proyectos demuestran cómo la autogestión de las organizaciones sociales, apoyada por financiamiento público, es fundamental para el desarrollo comunitario, no sólo en Chacabuco, sino en toda la región de Aysén.