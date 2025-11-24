En Puerto Aysén jóvenes lideran comando de Jeannette Jara

Este domingo se constituyó oficialmente el Comando de Jeannette Jara en Puerto Aysén, instancia que reunió a vecinas, vecinos y dirigentes locales para organizar el trabajo territorial de cara a la segunda vuelta presidencial.

Aysén.- Durante el encuentro se dialogó sobre cómo enfrentar esta etapa decisiva, poniendo especial énfasis en ampliar las temáticas, convocar nuevas voces y sumar miradas diversas que reflejen la realidad de Aysén. Asimismo, se destacó la importancia de relevar las propuestas centrales de la candidata, especialmente aquellas que afectan directamente la vida de las familias de la región, entre ellas: ingreso mínimo de $750.000, pie cero para viviendas nuevas, devolución del IVA en medicamentos, disminuir la lista de espera oncológica, esquinas deportivas contra la delincuencia, entre otras iniciativas del programa.

En la reunión se estableció también un Comando Ejecutivo Comunal, que estará conformado por: Tomás Laibe, Carlos Arteaga, Tamara González, Hugo Díaz y Jhon Alvarado, quienes tendrán la responsabilidad de coordinar las acciones, actividades y despliegue territorial en esta segunda vuelta.

Carlos Arteaga, dirigente vecinal señaló, “estamos muy contentos porque nos hemos juntado un grupo de militantes e independientes para conformar el comando por Jeanette Jara y enfrentar los desafíos para esta segunda vuelta electoral. Queremos que nuestra candidata triunfe, porque sabemos que su postura, su programa, es el que refleja en mejor medida los intereses de nuestra comunidad”.

Tamara González, dirigente socialista sostuvo, “estamos muy contentos, porque ya pudimos distribuir algunas tareas que haremos los que hoy nos reunimos para conformar este comando por Jara. Estuvimos presentes mundo de la juventud, de las mujeres, de los partidos, por lo que estamos contentos para apoyar a nuestra candidata y futura presidenta Jeanette Jara”.

Hugo Díaz, vecino independiente afirmó, “he llegado desde el mundo independiente a la conformación del comando para la segunda etapa de esta candidatura de Jeanette Jara. Queremos llevar al mundo independiente los conceptos principales del gobierno de Jeanette y socializarlos con toda la comunidad de Aysén”.

Jhon Alvarado, dirigente estudiantil expresó, “recién terminamos una jornada muy buena, hablamos de diferentes temas y yo hablé especialmente del tema educacional. Hubo hartos jóvenes en esta actividad que es lo más importante. Y por eso llamo a votar por Jeannette Jara y a incluirse en este comando, porque hay jóvenes, gente adulta, se ven los temas de educación, de salud, pero lo que más nos importa es el tema educación y por eso los invito a unirse a este comando de Aysén por Jara”.

El comando hizo un llamado a la comunidad de Puerto Aysén y de todo el territorio a sumarse y participar activamente en esta etapa final, reafirmando el compromiso de trabajar por un proyecto que ponga en el centro a las personas y a la región.