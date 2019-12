El pasado viernes se realizó la última sesión del periodo 2016-2019 del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil, COSOC Aysén.

Puerto Aysen.- En la instancia, presidida por el alcalde de la comuna, Luis Martínez, se efectuó una exposición y entrega de presupuesto de ingresos y gastos del municipio, por parte de la encargada de Presupuestos, Carola Montecinos. Asimismo, el director de la Secretaría comunal de Planificación, SECPLAN, Marcelo Prambs, presentó ante los consejeros comunales la cartera de proyectos 2020.

Posterior a las presentaciones, el edil de la comuna acompañado por la secretaria municipal, Nancy Contreras, reconocieron –a través de un diploma-, la entrega y compromiso de cada uno de los Consejeros que integran este mecanismo consultivo, quienes trabajaron codo a codo con el municipio durante este periodo.

Al respecto, la primera autoridad comunal, Luis Martínez, se mostró muy satisfecho con la realización de este Consejo que pretende ser un puente entre la ciudadanía y el trabajo que se desarrolla desde la municipalidad. “El COSOC es de suma importancia, creo que es una instancia que hay que fortalecer porque es lo que uno puede recibir desde las comunidades, nos aporta esa retroalimentación que necesitamos. Agradecemos la gestión de cada uno de los consejeros, los hemos invitado para que continúen acompañándonos, y también les hemos contado respecto a nuestro presupuesto, en qué estamos y qué queremos hacer el próximo año. En esto son fundamentales los dirigentes, la participación ciudadana a través de los estamentos, las instituciones. Contento porque nos han entregado, además, palabras muy hermosas y de mucha esperanza para nuestro trabajo, creo que sienten una representación de parte de este municipio que no puede fallar, por ende, vamos a trabajar con ellos, y espero que este equipo nos siga acompañando y lleguen consejeros tanto o, incluso, más comprometidos para seguir avanzando juntos en el desarrollo de nuestra comuna”, indicó.

Por su parte, el Presidente de la Asociación de Fútbol de Puerto Aysén, Esquivel Bravo dio cuenta de cómo ha sido ser consejero comunal y de qué manera cierra este proceso, deseando parabienes a la gestión municipal. “Con harta nostalgia la verdad, porque he estado mucho tiempo acá, hoy finaliza la última sesión de este periodo y obviamente siempre agradecido por los profesionales que componen la municipalidad en sus diversas áreas, tuvimos los antecedentes presupuestarios, obras y proyectos, creo que eso siempre ha sido muy transparente y los dirigentes sociales estamos en conocimiento de eso. Quisiera desearles que tengan una muy buena gestión en 2020 en concordancia con el nuevo alcalde que está al frente del municipio y deseándole lo mejor en su gestión. Quedo muy contento por todo lo que se ha manifestado, por todo lo realizado. Siempre he dicho que si uno se compromete, debe estar, participar, es importante dar a conocer nuestras posturas y pensamientos. En definitiva, contento, conocí mucha gente valiosa y creo que todos quienes estamos acá lo hacemos en un bien común para nuestra querida comuna”.

Silvia Sandoval, presidenta de la Junta de Vecinos Ribera Norte, de Villa Mañihuales destacó el rol que cumplen los consejeros comunales, e invitó de antemano a los dirigentes a ser parte de este COSOC.

“Muy, muy contenta porque finalmente creo que cuando iniciamos cuatro años atrás fue un poco conociendo qué era ser consejero, representar a una comunidad. Creo que estos años han sido de aprendizaje y crecimiento, agradezco a mis pares consejeros, a las autoridades quienes nos han dado a conocer de forma muy transparente cuál es el caminar de un municipio. Aquí dentro se aprende a valorar el trabajo de los dirigentes territoriales, funcionales, y nos hemos ido conociendo. Es un proceso, que como todo proceso culmina, así que desearles éxito a todos. Además, quiero instar a la comunidad a sumarse, a trabajar, a ser parte de esto”.

Respecto a las buenas noticias para la comunidad de Mañihuales, dadas a conocer por el alcalde aysenino, la dirigenta vecinal manifestó que “estoy muy contenta, muy satisfecha porque en muchas ocasiones nos sentíamos no considerados, no escuchados, pero hoy que vemos que hay un proyecto para un gimnasio, cuando ya hay un proyecto de compra de terreno para complejo deportivo, cuando hay varios FRIL para Mañihuales, entonces uno se alegra. Sin duda, la gente a la que represento va a estar feliz por estas novedades. Dar las gracias y desearle mucho éxito al alcalde, a todos los funcionarios, hemos sido dialogantes, nos hemos aprendido a escuchar aún con pensamientos diferentes, así que ha sido una muy bonita experiencia la cual agradezco”.