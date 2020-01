Una conmovedora jornada se vivió el viernes 3 de enero en el Cine Municipal de Puerto Aysén en el estreno del documental “Pioneros de Aysén: El despertar de la Patagonia”.

Puerto Aysen.- La iniciativa, que abrió los fuegos en el marco de las actividades programadas en el 92 aniversario de la ciudad, fue proyectada de manera inédita para todos los presentes, quienes atiborraron todos y cada uno de los espacios del cine teatro, debiendo algunos ocupar los pasillos del edificio para apreciar la pieza cinematográfica.

Este trabajo, dirigido y producido por el realizador aysenino, Rolando Schmidt, conjuntamente al apoyo en cuanto a fuentes, recopilación de antecedentes y archivos por parte de la unidad de Patrimonio, fue patrocinado y financiado por la Ilustre Municipalidad de Aysén.

Es así que durante poco más de una hora, la comunidad se emocionó y estremeció ante este relato respecto a los inicios de Puerto Aysén narrados en voz de sus propios protagonistas.

17 pioneros, pertenecientes a diversos sectores del poblado, con diversos oficios y provenientes de distintos lugares, quienes dieron testimonio del sacrificio y esfuerzo que significó el desarrollo y crecimiento de la ciudad hasta los días de hoy.

Hitos como la creación de la primera escuela, los primeros comercios locales, la gran inundación que azotó a la población y la construcción del puente Presidente Ibáñez en la década del 60 fueron parte de los hechos que se relevaron en este documental y que permitió a quienes lo vivieron traerlo a la memoria, así como que niños y jóvenes conozcan esta parte de la historia de Aysén.

Reacciones

“Estoy muy emocionada, muy emocionada, esto es algo que no esperaba pudiera realizarse en Puerto Aysén. Es muy lindo que la gente sepa cómo se inició Aysén, los sacrificios, lo que cuesta vivir acá y así comenzar a valorar, a querer mucho a la Patagonia, querer mucho a Puerto Aysén, que seamos una familia grande por sobre todas las cosas, respetemos lo que tenemos, que nos ha costado tanto. Cuidémoslo, no lo hagamos pedazo, Aysén es parte de nosotros y somos parte de él”, manifestó la pionera Alejandrina Finlez tras el estreno.

Por su parte, el connotado “tío Pepe”, José Montiel dio cuenta del orgullo que significa ser parte de este trabajo documental. “Para mí fue una alegría poder recordar tan bellos momentos vividos durante mi niñez y mi juventud. Toda la trayectoria hasta llegar a ser educador y hoy haber jubilado. Estoy contento y me emocioné porque recordé a mis padres que me criaron, a mis vecinos y a cuantos hicieron posible el Aysén de hoy, así que invito a la comunidad a que siempre vibre con estos documentales que van a servir como información, porque falta a muchos más que entrevisten y conozcan muchas realidades”.

Montiel Montiel señaló que “lo más importante es que las nuevas generaciones se interesen en conocer sus raíces, yo fui folclorista así que para mí eso es fundamental. El que la gente valore y respete a sus ancianos, a sus padres y como vimos hoy, también los valores que se vivían antes podamos rescatarlos y volverlos a vivir, aunque sea de otra manera en nuestro pueblo. Especialmente invito a los jóvenes a disfrutar con alegría de este paisaje que el Señor nos regaló”.

Uno de los momentos que más emocionó a quienes fueron parte de la jornada fue el que se refirió a la construcción del puente colgante que permitió unir a la ciudad. Al respecto, Carlos Chávez Sierra, ex trabajador del puente, testimonió esta experiencia. “Este momento es muy profundo para toda la gente de Aysén y es bueno que gente que no es de aquí sepa cómo fue el proceso de la construcción del puente, que sepa quiénes lo ejecutaron, gente de la zona que se sacó la mugre trabajando, con frio, con calor, con nieve, con hambre muchas veces, mal dormidos, gente humilde como yo que dio su tiempo, dio su esfuerzo y que sirva de ejemplo para el futuro. Se trata de trabajadores netamente ayseninos, salvo el caso que sea un invitado a la región. Yo llevo muchísimos años acá por tanto soy un aysenino más”.

Para el alcalde de la comuna, Luis Martínez, “las expectativas fueron totalmente sobre pasadas. Esto es muy emocionante porque de niño yo abrace a todos estos viejos, la señora Leo Carrera me atendía en la cooperativa, el señor Tocol, don Juan Vera, colega de mi papá, todo esto poderlo plasmar en un documento que pienso tiene que ser un material de apoyo de estudio para los jóvenes, que no se pueden olvidar de la historia de Aysén porque fue importante, porque Aysén es grande y esto es lo que queremos. Felicitar al realizador, felicitar a la señora Felisa que fue quien instó a esto, buscó, trabajó y por supuesto a toda la gente de Patrimonio por esta recopilación que se ha hecho y que dan pie para hacer otras cosas porque la cultura va a ser también un eje de desarrollo que vamos a tener muy presente durante todo este año. Así que felicitar a todos y un tremendo abrazo para la gente de Aysén, los antiguos que hoy día juntos a sus nietos y familias se sintieron identificados con el Aysén que queremos, el Aysén feliz y el Aysén que empieza desde hoy a celebrar su aniversario”.

Respecto al resultado de este trabajo, la administradora municipal, Felisa Ojeda, quien fuera parte desde el inicio de la idea como tal entregó sus reacciones tras la proyección. “Estoy muy emocionada, conmovida aún con este documental, con la historia. Esta tierra ha sido muy generosa con nosotros y ver el esfuerzo es conmovedor. Hoy se ve tan fácil construir una plaza, hacer un proyecto, iluminar un sector, pero ver todo lo que nuestros colonos hicieron para tener este Aysén, de verdad nos obliga a ser mucho más comprometidos, a soñar en grande porque si ellos llegaron cuando aquí no había nada y construyeron grandes cosas y fueron capaces de levantar un pueblo como éste, mayor obligación tenemos nosotros que ya tenemos harto camino andado”, expresó.

Finalmente, Rolando Schmidt, realizador de esta obra indicó que “la sensación es maravillosa, debo reconocer que soy super llorón. De repente cuando estaba editando, escuchando los testimonios me emocionaba, y ahora me sucedió exactamente lo mismo. Siento que cuando el testimonio es real, como lo hacen ellos, que es una vivencia que sale de lo más profundo de ellos, no puedes no emocionarte. Entonces solo puedo decir que me emocioné con la reacción de la gente, los aplausos espontáneos, el silencio que hubo en la sala todo el rato, cómo se seguía la historia. Cuando tu trabajas en esto siempre hay miedos, es algo con lo que tu bailas todos los días, la inseguridad de pensar si el guión está bien, porque lo que uno quiere es que el mensaje se entregue bien, que llegue bien, pero la recepción fue maravillosa y eso sin duda emociona, emociona hasta ahora”.

Cabe señalar que a pedido de la comunidad, el documental fue nuevamente proyectado el día domingo 5, en que más de cien personas acudieron al cine de la ciudad para emocionarse con la historia de los pioneros ayseninos contada por sus propios protagonistas.