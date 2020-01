El Concejal de la comuna de Aysén, Fabián Aniñir, hizo pública su preocupación debido a eventuales situaciones irregulares, que se estarían registrando en los contratos de arriendo de la barcaza municipal “Melissa”.

Puerto Aysen.- Aniñir, aseguró inicialmente que, “tenemos una situación con la barcaza Melissa, que yo considero hoy día que es un poco grave. Todos sabemos cómo llegó a construirse esta embarcación, esto obedece a un proyecto que data al menos de unos ocho años atrás, que fue durante la administración de Marisol Martínez, donde quedó un proyecto RS, que tenía como fin dar solución al tema de los residuos sólidos en Islas Huichas y el tratamiento de los residuos, posteriormente como traerlos al continente y darle una disposición final. En ese contexto, se realizó un proyecto que en general involucraba la construcción de una embarcación menor, la cual tenía como propósito, traer los bins cargados con los residuos desde Islas Huichas, estos residuos tenían que llegar a Puerto Aysén y darles una destinación final”.

El Concejal socialista de Aysén, afirmó también que, “lo que ha ocurrido en el tiempo es que, asume Oscar Catalán, toma este proyecto y lo único que hace a mi juicio es partir por los pies, porque empieza construyendo la embarcación, ya que estaba RS, por lo tanto los fondos estaban, hizo una modificación a la embarcación, la hicieron más grande, le colocaron un brazo, estamos hablando de inversión cercana a los 600 millones de pesos. Esta inversión fue entregada, inaugurada y partió el problema el año 2017 cuando a fines de ese año supimos que la barcaza no tenía tripulantes, que había problemas donde estaba atracada, que había que pagar, era todo un problema la embarcación, cuando podía haber partido el proyecto desde la otra mirada y no precisamente desde la construcción de la barcaza y tampoco haberla modificado”.

Fabián Aniñir, informó además que, “se insistió en que se tenía que licitar, hubo licitaciones que se declararon desiertas y llegamos a un oferente que hace una oferta de arrendamiento, en ese minuto si mal no recuerdo, era por un millón ochocientos o dos millones pesos, el Concejo lo encontró poco, lo rechazamos. Posteriormente hizo una nueva propuesta, esto fue en noviembre del 2017, la cual se aceptó con algunas condiciones, en ese tiempo yo estaba trabajando en la Gobernación y teníamos que trasladar leña, por ejemplo. Por eso recuerdo que en ese Concejo yo solicité por el rol social que cumplía la barcaza, se pudiera llevar la leña para los adultos mayores que se genera a través de Conaf. Por lo tanto, no hubo ningún problema más el compromiso que cada que cada quince días traiga los residuos desde Islas Huichas hasta Puerto Aysén”.

Aniñir, manifestó su extrañeza en la renovación del contrato de arriendo de la barcaza Melissa, entre los años 2018 – 2020, lo cuales no habrían pasado por el Concejo Municipal de Aysén.

“Para el año 2018, 2019, el contrato se renovó y no pasó por Concejo, posteriormente ocurre lo mismo desde el 2019 al 2020. Lo que me llama la atención que, para el 2019 – 2020, se renueva el contrato en octubre del año pasado, quedando todavía tres meses para que venciera el otro contrato. Nosotros estamos pidiendo que esta decisión nuevamente pase por Concejo, porque existe información que la barcaza está trabajando, la persona que hoy tiene la concesión obviamente no tiene la culpa, está aprovechando la oportunidad que le entregaron. Pero sin embargo, consideramos que lo que está generando hoy día la barcaza versus lo que se está pagando al Municipio, es muy poco”.

Las eventuales irregularidades que se estarían generando en el contrato de arriendo de la barcaza municipal, es algo que el Concejal Fabián Aniñir, aseguró pondrá en conocimiento de la Contraloría.

“Hoy tenemos una conectividad muy buena entre Islas Huichas y Puerto Chacabuco, lo que ha generado que inclusive, en varias oportunidades el camión que se compró con el proyecto, traiga los bins con basura en la barcaza que hace el recorrido normal para la zona y es mucho más barato. O sea, en los años que se concibió este proyecto no estaba esta conectividad que hay hoy en día, por lo tanto, yo expuse en el Concejo que voy a presentarme en Controlaría con toda la información, porque a lo menos según mi criterio, una embarcación que costó casi 600 millones de pesos y que hoy esta arrendada en dos millones de pesos, donde se ha hecho lo posible para que el contrato se renovara en octubre, ¿por qué no se hizo en diciembre?, ¿por qué no se volvió a consultar al Concejo?. Esas situaciones me complican un poco, por lo tanto, hubo Concejales que estuvieron de acuerdo conmigo y que van a suscribir la presentación que vamos a hacer a Contraloría en los próximos días”.

Por último, el Concejal socialista, aseguró que la embarcación de propiedad municipal, debe cumplir la labor social para la cual fue construida. Indicando que hasta el día de hoy en Islas Huichas, se pagan costos muy elevados en temas como el gas, combustible, leña y “es ahí donde la barcaza Melissa podría aportar y ayudar a la comunidad”, concluyó manifestando Fabián Aniñir.