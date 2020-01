Con el objetivo de recuperar un espacio importante para la comunidad aysenina como es el muelle flotante aledaño al puente Presidente Ibáñez, especialmente relevante para el trabajo que realiza bomberos de la ciudad, y que se encuentra en desuso desde hace ya diez años, el alcalde de la comuna de Aysén, Luis Martínez Gallardo, informó respecto a una iniciativa que implica la reparación y mejora de esta infraestructura, a fin de que cumpla el objetivo que le diera vida, como es ser una real conexión entre la comunidad y el río Aysén.

Puerto Aysen.- “Todos los que somos ayseninos y estamos en Aysén sentimos lo que sucedió con este muelle, el cual fue instalado y posteriormente, con las crecidas del río, se cayó la pasarela. El muelle se quebró, por lo cual hoy tomamos la decisión de repararlo como un bien de uso público, hacerle un mantenimiento y poder dejar ese lugar para que sea la unión con el río y, además, para poder hacer acciones ligadas al turismo, como tema de kayak, la observación, paseos familiares, entre otros. Todo lo que esté a nuestro alcance para que nuevamente sea habilitado y esté en las mejores condiciones posibles y así no tener a la orilla del río un bien de uso público roto por años y que no nos preocupemos, así que hemos tomado este guante. Si en su momento criticamos la situación, ahora que estamos en el cargo, por supuesto que hay que llevarlo adelante”.

El edil aysenino indicó que, hoy por hoy, se está en una búsqueda de recursos para que en un breve plazo pueda ser concretado, el cual se mantendría tal cual fue concebido originalmente. Esto, dado que ampliarlo o modificarlo significaría la formulación de un nuevo proyecto, en que los plazos de ejecución serían superiores a los esperados. “Lo que vamos a hacer hoy día es recuperar ese espacio, le vamos a hacer un mantenimiento, vamos a dejarlo seguro y lo vamos a dejar a disposición de todos quienes quieran ocuparlo, para tomar fotos, para pasear. Le vamos a hacer unas barandas, eso sí, porque antes no tenían”, explicó.

Asimismo, señaló que en una primera etapa el equipo municipal de Áreas Verdes, realizó un despeje de los arbustos y ramas que se encuentran en la orilla del río “para tener una mejor vista del puente por debajo, así es que vamos a estar trabajando como lo hemos venido haciendo con Áreas Verdes, y le hacemos la solicitud a la ciudadanía de que arreglen sus frontis porque es bueno que lo hagan, es como vemos Aysén y viéndolo ordenadito por supuesto nos dan más ganas de trabajar y vivir acá”, manifestó Martínez Gallardo.

La máxima autoridad comunal dio cuenta del trabajo que se está llevando a cabo, y que pretende integrar no sólo este muelle flotante, sino además el muelle de la rampla ubicado en el sector donde se emplazara el antiguo hospital, hoy CESFAM. Esto responde, principalmente, al sentido requerimiento por parte de la comunidad, especialmente de los pobladores más antiguos, quienes han solicitado al municipio tomar cartas en el asunto, con el objeto de recuperar este espacio que forma parte de la historia aysenina.

Situación similar es el caso del muelle de Ribera Sur, que hoy se encuentra quebrado, por ello, “vamos a buscar recursos al menos para reparar las plataformas y poder recuperarlo, así que muy contento y entusiasmado porque el río es parte de nuestras vidas, de nuestra idiosincrasia, de nuestro desarrollo como ayseninos y lo que queremos es dar, además, un acceso de mayor calidad a todos los vecinos y vecinas de Puerto Aysén y alrededores”.