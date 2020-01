Hasta Islas Huichas en la comuna de Aysén, se trasladaron los Consejeros Regionales integrantes de la Comisión Social del Consejo Regional, donde realizaron diversas visitas a proyectos financiados por el FNDR y reuniones con la comunidad. Una de ellas fue la reunión con los buzos mariscadores y pescadores artesanales de la zona, donde plantearon varios temas como; zonas contiguas, fiscalización marítima y el interés de participar con dos representantes en el Comité de Recursos Bentónicos que se va a conformar prontamente en nuestra región.

Aysen.- Cristian Chávez Chiguay, Presidente del Sindicato de Buzos Francisco Andrade de Caleta Andrade se refirió a los temas abordados en la reunión. “Los principales planteamientos están relacionados al tema bentónico ya que nos enteramos que muy pronto se va a conformar una mesa bentónica en la región y en la cual los representantes son dos por comuna. Lo que nosotros estamos solicitando es que se nos consulte a nosotros como Islas Huichas quienes van a ser estos representantes, porque aquí en la isla somos más de 120 buzos y 43 son los que están autorizados para el tema de aguas contiguas y para nosotros es muy importante poder colocar estos dos representantes en esta mesa bentónica”.

El dirigente del litoral continuó señalando que están quedando sin buzos en la zona. “nuestra está quedando sin buzos mariscadores, sin pescadores artesanales y en conversación con el resto de pescadores no sabemos si es el estado o los servicios que están permitiendo que nos vayamos extinguiendo poco a poco. Los muchachos jóvenes que quieren sacar su tarjeta de buzo hacen la prueba y salen bien, pero tiene que ir a dar el práctico a Puerto Aysén y la última vez que vino el buzo de la Armada aquí fue hace cinco años”.

El representante de los buzos mariscadores, manifestó que no quieren más bonos del Estado. “Yo no quiero que las autoridades vengan más a mi caleta con el tema del bono, yo no quiero más bono para los pescadores artesanales, quiero me traigan los recursos para poder trabajar, que llamen las empresas para poder entregarles nuestros recursos, somos una isla tan rica en recursos y no se puede trabajar por una y otra limitación”.

A su vez, el dirigente de los pescadores de Estero Copa de Islas Huichas, Sergio Oyarzo, valoró la reunión con los Consejeros. “Expusimos nuestras inquietudes en relación al Comité bentónico ya que se necesitan dos representantes de la comuna, pero nosotros queremos que los representantes sean de nuestra isla ya que aquí se hace todo el esfuerzo pesquero”.

Por su parte, el Presidente del Consejo Regional, Sergio González, destacó el encuentro con los representantes de la pesca artesanal. “Hemos sido invitados por los buzos mariscadores de la isla ya que hay un número importante que tiene actividad permanente para integrar la mesa bentónica y pronto tendrán que nombrar representantes de la comuna y ellos aluden a tener la mayor cantidad de buzos mariscadores en esa calidad para poder integrar este mesa. Otro temas abordados están relacionados con los zarpes, miradas sobre el laboratorio de marea roja y fiscalización. Hemos comprometido canalizar una reunión con los representantes de cada uno de los sectores y volver a la isla para tener una reunión la primera quincena de febrero para tomar a tiempo medidas que tiene que ver con la elección de estos representantes y zanjar algunas diferencias que tiene con la autoridad marítima, entre otras”.

Finalmente, la Consejera de la Provincia de Aysén, Marcia Nahuelquín puso énfasis en las demandas planteadas. “La preocupación de ellos es estar presentes en este Comité para resguardar, proteger y seguir trabajando en sus labores que están en la isla, por lo tanto, es un tema laboral, cultural e histórico que ellos están pidiendo que se respete como comunidad isleña”.