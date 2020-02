En la instancia el edil comprometió su apoyo a las obras que los vecinos requieran para el progreso de la localidad.

Puerto Chacabuco.- Durante la tarde del martes 4 de enero la máxima autoridad comunal Luis Martínez Gallardo, se constituyó en la sede del sindicato de pescadores de la zona aceptando la invitación realizada por la Junta de Vecinos “Los Pioneros” para presentar distintas peticiones realizadas por la comunidad, ante esto, el edil fue enfático en destacar en que todo lo que pueda ser de competencia municipal y en trabajo con los vecinos podrá ser desarrollado en el sector.

En el encuentro, el alcalde Martínez señaló que “hemos estado en reunión con la Junta de Vecinos “Los Pioneros”, una muy amena reunión, vamos a trabajar, vamos a hacer algunas visitas a terreno en las que trabajaremos viendo las necesidades in situ y en eso simplemente hemos comprometido trabajo, poder ir y ver qué señaleticas necesitan, ellos manifiestan semáforos a lo cual les he dicho que es imposible todavía pero que hay que ir proyectando Puerto Chacabuco en el tiempo, así es que la idea es trabajar junto a los vecinos y desde el territorio”.

Por su parte, Marina Cariman, presidenta de la junta de vecinos Los Pioneros destacó parte las peticiones realizadas a la autoridad comunal “la sede comunitaria de Los Pioneros, una petición que se hizo en aquella oportunidad con Esperanza de Vida, o sea, hartas cosas con el Jardín Infantil de Junji en un terreno eriazo que hay, entonces cosas que él lleva como tarea para la casa, harta tarea para la casa y ojalá la próxima reunión que él quedó por acordar con nosotros en diez días más nos traiga una respuesta positiva”.

Además, respecto a visita del edil la dirigente social agregó que “contenta, agradecida, tuvo la gentileza y bueno y también la gentileza de decir y hablar con la verdad, él no prometió cosas que a lo mejor no va a poder cumplir. Así es que de hecho nos dijo que comienzo, yo voy hablar la verdad de lo que voy poder hacer y hacer y de lo que no, no, así es que eso se le agradece que hable con la verdad”. Puntualizó Cariman.