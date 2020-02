Una novedosa actividad que pretende acercar la ciencia a la comunidad, se desarrollará en Puerto Aysén desde el 8 al 21 de febrero.

Puerto Aysen.- La instancia, denominada Campamento Científico, responde a la necesidad por parte de los vecinos ayseninos de conocer el mundo de la ciencia a través de charlas y experimentos sencillos y prácticos, que den cuenta que esta área está presente en aspectos cotidianos.

Así lo manifestaron sus creadores, dos jóvenes ayseninos, ambos estudiantes de último año de la carrera de bioquímica, quienes aprovecharán sus últimas semanas de vacaciones para llevar a cabo esta interesante iniciativa.

“Esta idea surge entre ambos, cuando determinamos que era necesario realizar divulgación científica, que es algo que hacemos periódicamente en distintos puntos del país, a través de una asociación de estudiantes de bioquímica realizando talleres como son “Tour de la ciencia” y “Ciencia en tus manos”, donde divulgamos diversas actividades, que es lo que queremos replicar acá”, indicó Víctor Mansilla, estudiante de la Universidad de Santiago.

Respecto a los contenidos que comprenderá esta serie de talleres, “vamos a hacer diferentes tipos de prácticos, vamos a extraer DNA de frutas, de animales, desde nuestra saliva, desde los glóbulos rojos, vamos a hacer microscopía, tenemos muestras de laboratorio de diferentes células. Además de la observación vamos a realizar experimentos con la gente para que sean partícipes porque tenemos material interactivo para ello. Vamos a realizar un bloque de media hora para hablar de temáticas definidas, que el primer día corresponderá a los virus, inmunología en general. Los otros días trataremos temas como son los beneficios de las plantas, el cambio climático, cultivo, metabolismo abordado desde un punto más bioquímico y no tan nutricionista. Tendremos invitados para hablar respecto a temas tan interesantes como es la geología, entre muchos otros”, señaló.

Por su parte, Javiera Barrientos, estudiante de bioquímica de la Universidad Católica de Valparaíso, dio cuenta de las razones que motivó esta idea, y que responde a que “nosotros siempre nos hemos dado cuenta que uno sin haber estudiado ciencia ve esta disciplina muy lejana, muy difícil, por tanto, la idea es acercar la ciencia a la gente, mostrarle que no es de tanta dificultad, que hay cosas simples que no requieren mayor estudio y poder definir quizás a algún estudiante que tenga esta vocación y que no se haya percatado o que no esté tan segura, para que se atrevan y den el paso”.

“Estos talleres están apuntados a niños mayores de cinco años y público en general. La idea es que participe la familia entera, así es que desde ya invitamos a toda la comunidad a ser parte de este espacio, creo que es primera vez que se realiza algo similar. Vamos a divertirnos, a aprender y a relevar a la ciencia”, manifestó.

Los talleres inician este sábado 8 de febrero y se realizarán a diario hasta el día viernes 21 del presente en horario de 17.00 a 19.00 horas en el primer piso de la Casa de la Cultura en Puerto Aysén.