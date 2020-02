En una ceremonia realizada en la Casa de la Cultura de Puerto Aysén durante la jornada del 14 de febrero se entregó el reconocimiento a los beneficiarios del programa de Habitabilidad 2019. La actividad contó con la participación de diversas autoridades lideradas por la Seremi del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Dominique Brautigam y el alcalde de la comuna de Aysén, Luis Martínez Gallardo. El monto de inversión superó los 45 millones de pesos y permitió asegurar las condiciones básicas para que las familias cuenten con una vivienda y entorno saludable y seguro.

Puerto Aysen.- La máxima autoridad comunal, destacó que “aquí nos involucra a todos desde el Ministerio mismo, la Municipalidad, los contratistas y las ganas que le pone también la gente para dejar que se haga esta intervención y les pueda mejorar la calidad de vida, así es que como aysenino estoy muy contento de que estos vecinos se hayan hecho acreedores a este programa y esperemos que crezca, que sea para muchas más gente porque la verdad siempre hay necesidades en la comuna”.

Al respecto, Secretaria Regional Ministerial, Dominique Brautigam relevó el trabajo intersectorial, liderado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Fosis y la Ilustre Municipalidad de Aysén. Añadiendo que “ha logrado mejorar la calidad de vida de catorce familias beneficiarias de este programa que directamente va relacionado en mejorar su casa, su vivienda, sus hogares”. Además la autoridad comunicó que tras las gestiones desarrolladas por el Ministerio de Desarrollo Social la glosa presupuestaria correspondiente a este programa ha ingresado al Gobierno Regional, permitiendo su discusión de forma descentralizada.

En tanto, Jorge Fuentes, representante del Fosis Aysén se manifestó contento con el aporte que realiza el programa de Habitabilidad para las familias que más lo necesitan en la región, así como también, la alianza realizada con la I. Municipalidad de Aysén para la ejecución de estos programas.

Mientras que, María Inés Díaz, una de las beneficiarias del programa señaló que “yo estoy muy contenta por lo que me hicieron en mi casa, feliz y agradezco a todas las autoridades que estuvieron en este programa, en especial a don Hugo Vera (profesional de la Municipalidad de Aysén) que fue una excelente persona, que a cualquier hora me iba a dar noticias. Así es que, feliz por lo que hicieron me arreglaron mi baño, me pintaron mi casa casi completa. Ojalá sigan ayudando a otras personas que realmente necesita como uno”. Sentenció Díaz.

El acceso a este beneficio no es concursable, puesto que, la asignación se realiza a través de la información que recopila el Ministerio de Desarrollo Social y Familia por medio del Registro Social de Hogares, por lo que las autoridades también mencionaron la importancia de mantener estos datos actualizados de forma periódica.