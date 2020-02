Con la finalidad de escuchar las demandas y requerimientos de la comunidad en Puerto Chacabuco, este viernes el alcalde de la comuna de Aysén, Luis Martínez, se reunió con integrantes de la Junta de Vecinos Los Pioneros y vecinos de la localidad.

Puerto Chacabuco.- Ello, apuntado principalmente a abordar una sentida necesidad expresada previamente por los vecinos, como es la creación de una cancha sintética para la familia chacabucana, especialmente los más pequeños.

Así lo manifestó la presidenta de la Junta de Vecinos, Marina Cariman, quien agradeció la presencia del edil, quien ha implementado acercar los servicios municipales hacia las localidades. “Excelente la visita del alcalde, antes no habíamos visto esto así que felicitar a nuestro alcalde, con quien hemos recorrido las calles, para ver todas las necesidades que tenemos y en terreno poder verificar todo. No hace falta que le estamos enviando oficios para que se de cuenta de lo que está pasando, así que felicitarlo en ese aspecto. Nuestros niños hoy improvisan cancha, juegan en la calle, pasan vehículos y muchos de ellos no respetan. Reclamamos a Carabineros, porque no hay una fiscalización, por eso es tan necesaria esta cancha”.

Respecto a otros puntos abordados, como es tenencia responsable de mascotas, entre otros, la presidenta de la organización indicó que “todos son temas importantes que vamos abarcando en estas pequeñas reuniones. Ojalá más adelante sean más amplias, con mayor convocatoria para ver otras necesidades, no queremos tampoco atochar tanto al alcalde con tantas cosas, así que de a poquito se llega lejos”.

Por su parte, Sandra Hauffman -integrante del club deportivo Fiordos de Aysén-, señaló que “para nosotros es muy importante, pertenezco a un club deportivo de mujeres y para mí el tema de la multicancha para nuestros niños es fundamental, porque son ellos quienes lo necesitan, son el futuro de Puerto Chacabuco y los futuros deportistas, entonces porqué no darles la oportunidad a ellos, no solamente a los adultos y a los clubes. Ellos también necesitan un espacio donde poder jugar libremente, y se agradece sinceramente la compañía de don Luis, nuestro alcalde. Así que gracias por tomar esto que es un caso muy especial y muy importante, el le tomó interés a los niños, y para mí, eso es lo más valioso”.

A juicio de la máxima autoridad comunal, Luis Martínez, descentralizar el propio trabajo que se realiza desde la municipalidad y acercarlo a la población es determinante a la hora de encontrar soluciones a las diversas problemáticas. “Esta es una modalidad que hemos querido hacer junto a las diversas direcciones y unidades municipales. Hoy, con el director y arquitectos de la Secretaría Comunal de Planificación, SECPLAN, hemos querido responder a las inquietudes que tiene realmente la comunidad. En ese aspecto, en reuniones con juntas de vecinos y deportistas nos han indicado que les gustaría tener más recreación y una cancha sintética, que es lo que necesitan para los niños, hombres y mujeres. Puerto Chacabuco siempre ha sido una localidad bien futbolera, así que vamos a responder. Hemos estado juntos buscando un lugar de emplazamiento, para que tengan mayor participación y se sientan parte de esta obra”, explicó.

Agregó que “si bien es cierto acá no hay un acta, está la palabra empeñada y le vamos a responder llevando adelante un proyecto y este año haciendo una cancha de pasto sintético, con cierre perimetral y con alumbrado, para que tengan un lugar donde practicar deporte, dialogar, pasarla bien. Eso nos tiene muy contentos y nos vamos con una tarea a la casa, como es trabajar rápido para poder dar una pronta solución”.

“De esta manera, el diálogo es mucho más fluido, porque no tenemos que estar con oficios, papeles y demás. Yo les digo a los vecinos, conversemos, hagamos todo y que la carta vaya al final ya simplemente para formalizar lo que se quiere. Este es un municipio abierto al diálogo, el que no quiere dialogar con el alcalde, no lo puedo obligar, pero como se ha dado cuenta Chacabuco y les digo yo siempre, si ellos no están unidos no somos los llamados a unirlos, pero sí a hacer las obras que necesitan, y creemos que esta es una de las importantes que se deben llevar adelante”, finalizó Martínez Gallardo.