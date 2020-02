Con el objetivo de impulsar la opción del cambio constitucional, a través de un cuerpo 100% electo por votación popular, se articuló el Comando por el Apruebo impulsado por el partido socialista comunal Aysén , grupo que busca que este proceso se realice a través de una convención constitucional que asegure la participación en igualdad de condiciones de independientes, de pueblos indígenas, y paridad de género.

Puerto Aysen.- El presidente del Partido Socialista Comunal Aysen, Denis Flores, comentó que la idea de formar este comando tiene que ver con que la actual Carta Magna, ya no puede seguir dirigiendo el destino del país. “Esta es una Constitución ilegitima, que fue creada a la medida de la dictadura militar y al servicio de los poderes económicos, sin registros electorales y bajo la presión de la metralleta en los locales de votación. Por ese motivo que estamos llamando a nuestro electorado vote por la opción apruebo y respalde la convención constituyente. Este comando formado por militantes, simpatizantes e independientes estará enfocado en sensibilizar a comunidad aisenina de la importancia de este proceso.

En las próximas semanas y durante la campaña el partido socialista realizara un despliegue territorial con la finalidad de sensibilizar y entregar material gráfico y audio visual a la comunidad aisenina

Catalina Muñoz, Vicepresidenta de la mujer del Partido Socialista, llamó a la comunidad a participar de este proceso que se realizará el próximo 26 de abril. “Lo único que vamos a conseguir quedándonos en nuestras casas es que triunfe la opción de quienes defienden sus propios intereses. “nos parece muy importante la participación de las mujeres .en este proceso que nos llevara a escribir una nueva constitución, En nuestro país siguen existiendo condiciones de desigualdad importantes para el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y de su autonomía económica, política y social. Estas se traducen en situaciones de discriminación difíciles de erradicar, incluyendo la subrepresentación en la toma de decisiones. Por lo tanto, es muy importante la participación de mis congéneres para construir un país más democrático e inclusivo, que garantice una igualdad efectiva para todos y todas, concluyó.

Por su parte en concejal socialista Fabián Aniñir menciono que es necesario actuar con responsabilidad, ya que el plebiscito no está ganado, esta no es carrera corrida, quienes sacan cálculos alegres se equivocan, las elecciones se ganan cuando se cuentan los votos aun cuando tenemos la certeza de que la gran mayoría de los chilenos quiere una nueva Constitución, no tenemos certeza de cuántos van a ir a votar y por eso es importante motivar a las chilenas y a los chilenos a concurrir a este proceso.

durante el proceso que finaliza con el plebiscito el día 26 de abril de este año 2020 el partido abogará por una convención constitucional con participación ciudadana, que redacte por primera vez en la historia una constitución que sea expresión de la diversidad de Chile donde esté garantizado un estado social y democrático de derecho. Es nuestra perspectiva a largo plazo. Debemos proyectar un estado solidario que reemplace al estado subsidiario; finalizo Aniñir