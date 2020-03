El Consejero Regional de la Provincia de Aysén, Eligio Montecinos, solicitó en sesión del Pleno se oficie al Seremi de Obras Públicas para pedir oficialmente que el puente mecano que está instalado en el sector Baguales de Coyhaique sea redestinado e instalado sobre el Río Blanco en Aysén, para unir el camino Portales – Aysén – Coyhaique, de esta forma contar con otra alternativa de conectividad entre ambas ciudades.

Aysen.- Cabe recordar que, en Aysén existe la conocida Balsa El Blanco y los pobladores por años han solicitado un puente que brinde mejor conectividad y condiciones de seguridad a las familias del sector. En la actualidad se ha logrado avanzar en un camino alternativo que conectaría a las ciudades de Puerto Aysén y Coyhaique, por el sector del Lago Portales y ahora falta el puente.

El Consejero Eligio Montecinos, indicó que la instalación de dicho puente vendría a mejorar la conectividad y con eso se abrirían otras alternativas productivas que hoy no pueden producir a cabalidad; sector ganadero, forestal y turismo. “Si falla la conectividad, falla el desarrollo, el progreso, el fomento productivo, el trabajo, falla todo. Yo personalmente, he trabajado por muchos años en aras de unir el sector de Coyhaique con Lago Riesco con Puerto Aysén, vía otra alternativa que no sólo sea la carretera que hoy día ocupamos (…). Tenemos una balsa en el sector Río Blanco que data de los años setenta y que ha ido cambiando con el tiempo, pero tenemos un problema de conectividad todos los días, porque en verano está bajo y no hay balsa, en invierno el río está crecido y no hay balsa, por lo tanto, no hay tráfico lo que es un problema grave”.

El Consejero manifestó que ya ha sostenido conversaciones con el Seremi del MOP. “Yo he venido conversando extraoficialmente con el Seremi de Obras Pública, solicitándole cuando se instaló el puente mecano en el río Baguales, camino Aysén – Coyhaique y sostuvimos un pre acuerdo tácito, me dijo vamos a construir el puente, una vez que esté el puente hablamos, y el puente se construyó en buena hora. Lo que estoy solicitando es sacar ese puente y llevarlo al sector Lago Riesco en el Río Blanco. Ese tema lo hablé con él, lo hablé con la Sra. Intendente y todos están de acuerdo que ese puente deber irse para allá”.

Finalmente, el Consejero destacó que seguirá luchando por este anhelado puente. “Obviamente esta es una solicitud, hay que seguir trabajando, hay que levantarlo, tiene algunos costos, por lo tanto, hay que ver la parte técnica. Entonces, para aprovechar ese camino y sacarle productividad a ese camino, necesitamos el puente porque va a dar conectividad en forma definitiva, es algo que han pedido los pobladores encarecidamente y vamos a seguir luchando hasta que el puente se quede en Aysén”.