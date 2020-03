En las últimas horas se conoció un dictamen de Contraloría, organismo que observa una situación relacionada con el pago de un vehículo para el traslado del Presidente del Consejo Regional de Aysén, algo que no estaría ajustado a la norma y por lo tanto no correspondería.

Aysen.- Hasta hace algunos meses Julio Uribe, ocupó este cargo y además utilizó este ítem, mediante el Gobierno Regional.

“Para mi realmente es sorprendente de que después de haber ejercido durante cuatro años la función donde han pasado diferentes jefes de finanza y hoy que me hagan ese tipo de preguntas, porque en realidad no tengo mayores antecedentes, realmente me sorprende”.

Uribe añade que, “todos los tramites o todo lo que uno hace en el ejercicio de sus funciones, esta transparentado por leyes y todo lo que se paga se revisan muy bien los distintos aspectos. Y que hoy estén sacando este tipo de temas es realmente incomprensible”.

Los cuestionamientos que se hacen tras un requerimiento a la Contraloría, son situaciones que contaron con la autorización de los administrativos de finanzas, según indica el ex presidente del Core.

“Yo dejé el Consejo Regional hace seis meses, ahora estamos ad portas de una elección, me retiré del Core para ir a estas elecciones y que estén sacando estas resoluciones, donde todo lo que he hecho ha estado apegado a las normativas que nos regían como consejeros regionales. Además, todas estas rendiciones o gastos que uno hacia estaban todo visados por los jefes de finanza, si hay algo que no esté claro o que no se pueda cancelar inmediatamente se detiene el pago”.

Para Julio Uribe, lo que está ocurriendo ahora es tema netamente político.

“No comprendo que ahora saquen esto a seis meses después de que ya no estoy en el Core y ya van a ser dos años de este Gobierno. Cuando ingresó la señora Geoconda Navarrete, ingresó con el jefe de finanzas y ellos fueron los que hicieron los pagos de esto, así es que, yo más bien veo aquí un tema político, un tema de hacer algún tipo de daño más que algo legal”.

A poco más de seis meses de las elecciones municipales, comienzan a aparecer situaciones a favor o en contra de diversos candidatos al sillón edilicio, claramente y según lo ha demostrado la propia comunidad, Julio Uribe, es uno de los candidatos con mayores posibilidades de ser el próxima Alcalde en la comuna de Aysén, considerando además que, obtuvo la primera mayoría en la última elección a Consejero Regional.

Tal vez, ese sea uno de los motivos que lleven a otros actores políticos a buscar alguna artimaña o alguna situación que deje a este u otro candidato con una mala imagen ante la ciudadanía. También esto puede señalar que, el sector actualmente gobernante no ha logrado posicionar a su candidato o candidata, quien presentaría al igual que el Presidente una muy baja aceptación de parte de la comunidad.