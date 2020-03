Para este jueves 12 de marzo a partir de las 17.00 horas está programada la actividad Mateada y Once que se realizará en Villa Mañihuales, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Aysen.- La instancia, que se desarrollará en dependencias del liceo Mañihuales, contará con la presencia de manicuristas y peluquera para regalonear a las mujeres de la localidad. Asimismo, tendrá concursos y sorpresas, además de artistas invitados, quienes buscarán hacer pasar un grato momento a las féminas de la villa.

Así lo manifestó la directora de Desarrollo Comunitario de la Ilustre Municipalidad de Aysén, Karina Montecinos, quien invitó a toda la comunidad a que asiste y participe de esta actividad.

“Extendemos este llamado para invitar a todas las mujeres en Villa Mañihuales para celebrar este día que si bien se conmemoró el día 8 de marzo, en la Villa queremos festejarlo el día jueves. Vamos a tener una tarde bien entretenida donde queremos regalonear a las mujeres, mimarlas y hacerlas sentir como se lo merecen. Será todo gratuito, la idea es pasarlo bien, que las mujeres se distraigan y conmemoren como corresponde este día. Tendremos karaoke, comeremos rico, las atenderemos, y además será dentro de la localidad, así que no hay excusas par no asistir”, manifestó la DIDECO.

De esta manera, todo está listo para la realización de esta instancia que pretende relevar el rol de la mujer y su importancia en la sociedad, a través de una tarde de mimos y sorpresas para la mujer mañihualina.