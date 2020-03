La iniciativa se enmarca en la política de descentralización, así como acercar los servicios a todas las localidades de la comuna, que desde que asumiera ha implementado el alcalde Luis Martínez.

Islas Huichas.- Exitosamente calificó la directora de Tránsito y Transporte Público de la Municipalidad de Aysén, Mabel Velásquez, el reciente traslado hasta Islas Huichas por parte del equipo que dirige, quienes por vez primera en la historia de este departamento municipal, atendieron en terreno a los habitantes de la comunidad isleña respecto al proceso de obtención y renovación de permisos de circulación 2020.

La instancia, enmarcada en el sello de gestión del acalde aysenino, Luis Martínez, en descentralizar y acercar los servicios hasta los vecinos en las diversas localidades de la comuna, se desarrolló los días sábado y domingo y congregó a un importante número de interesados, quienes arribaron desde Caleta Andrade, Estero Copa y Puerto Aguirre hasta dependencias de la Delegación Municipal de la localidad.

“Tenemos un balance bien positivo, participó bastante la gente de la Isla. La intención también de este operativo, como nos indicó el señor alcalde, es acercarnos a la comunidad. Anteriormente nunca habíamos realizado este proceso de forma presencial y por solicitud del alcalde Martínez, se hicieron las pruebas de rigor, las pruebas técnicas también y se envió a este equipo de funcionarios que estuvo trabajando para dar las mismas atenciones que tienen las demás localidades, y poder brindárselas en iguales condiciones a los vecinos de Islas Huichas”, manifestó la encargada de esta dirección municipal.

Este proceso implicó un importante esfuerzo de parte del equipo municipal. Esto, principalmente dado por las condiciones de internet, que significó que además de los profesionales de Tránsito, sus pares de Informática y Finanzas debieran trasladarse hasta Huichas.

“Nosotros trabajamos siempre con soporte informático. Sabemos que Islas Huichas a diferencia de las localidades que están en el territorio no tiene internet por fibra óptica, sino que por microondas eso hace que sea más lento el proceso. Así es que con nuestro informático anteriormente viajamos a hacer las pruebas de rigor y se buscó una forma de realizarlo en sistema remoto, para lo cual tuvimos que tener un computador encendido todo el fin de semana en nuestra oficina en el municipio”, señaló agregando que “no es lo mismo, por ejemplo, trasladarnos a Villa Mañihuales por las condiciones, por el internet, por las distancias. Es bien importante el movimiento que se realiza porque nosotros somos muy pocos funcionarios en la Dirección de Tránsito y mover a un funcionario en este periodo nos quita una pieza importante de la oficina para el proceso que estamos viviendo, pero es necesario también y era necesario tener este proceso en la localidad de Islas Huichas. Hemos visto cómo ha crecido, hemos visto cómo crece el parque automotriz de la comuna, pero también junto con ello, el de esta localidad, calles que ya tienen adocreto, tiene otra fisonomía en cuanto a la parte urbana y eso también hace que nuestros vecinos de esa localidad adquieran vehículos”.

VILLA MAÑIHUALES

Con el fin de continuar este importante proceso, como es el permiso de circulación y bajo la lógica del edil aysenino de acercar los procesos a la comunidad, este próximo sábado 14 de marzo se efectuará la atención por parte de la dirección de Tránsito, eta vez en Villa Mañihuales. Para ello, el llamado es para que la comunidad se acerque a la Biblioteca Pública de la localidad en horario de 9.00 a 13.00 y de 15.00 a 17.00 horas.

“Hacer el llamado a la comunidad, no sólo por el permiso de circulación, sino que si tienen alguna duda, por ejemplo de cuál es el proceso cuando van a dar de baja una placa patente, porque no todos saben que aunque el auto no circule sino está informada la situación de la placa patente la deuda se acumula y la idea es que la gente tenga todos los resguardos y nosotros también para que nuestros procesos sean eficientes y también tengan la efectividad que corresponda”, explicó Mabel Velásquez.

“Así es que el llamado es para los vecinos de Villa Mañihuales para este sábado 14 y la gente de Puerto Aysén y Puerto Chacabuco a que se acerquen a la oficina de la dirección de Tránsito en horario de oficina de 8.30 a 13.00 y de 14.30 a 16.00 horas. Estamos atendiendo ya este proceso, la idea es que lo hagan lo antes posible porque al final del mes sabemos que se produce una mayor aglomeración de personas y para quienes han pagado anteriormente el permiso de circulación en nuestra comuna tenemos habilitado nuestra plataforma online, así es que pueden realizar el pago en nuestro sitio web en www.puertoaysen.cl. En el caso que tengan alguna duda respecto a la modalidad online pueden también comunicarse a los teléfonos de la dirección de Tránsito o del área Informática”, finalizó.