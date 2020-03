Este miércoles 11 de marzo el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera conmemoró dos años de gestión y en la provincia el Gobernador Manuel Ortiz Torres hizo un balance del trabajo realizado en la provincia.

Puerto Aysen.- En la ocasión el Gobernador de Aysén efectuó destaco el trabajo efectuado durante estos dos años “Al hacer un balance de la gestión es difícil poder olvidar el momento que el Presidente Sebastián Piñera me diera la confianza de poder representarlo, una de las prioridades que asumimos es poder mejorarle la calidad de vida a nuestros adultos mayores, por esta razón y con mucho agrado hemos venido trabajando con ellos, el tema de la leña, los operativos oftalmológicos-podológicos, ayudas sociales, son alguna de las cosas que hemos realizado para ellos, esto como una manera de aliviar su diario vivir” .

Esta autoridad provincial también destaco el trabajo efectuado con la infancia “Los niños primeros no es quedarnos solamente en la pura frase, es hacernos carne de algunas situaciones que nos han venido a plantear, el tema de la salud de los niños para nosotros es primordial sabiendo en la provincia que estamos, en donde muchas veces sentimos lo alejado que estamos de las ayudas inmediatas, nosotros desde aquí de la Gobernación en conjunto con la Seremi de Salud hemos gestionado y coordinado el traslado de muchos niños que acá no han tenido las atenciones médicas adecuadas, teniendo respuestas satisfactorias, por ejemplo, en otros lugares del país”.

En la oportunidad Manuel Ortiz también resalto el trabajo en el área de la vivienda “Recuerdo que fue complicado, porque comenzábamos con algunas tomas de caminos, debido a las justas demandas de los comités de viviendas que no eran escuchados, nosotros como Gobierno pusimos todo nuestro esfuerzo y voluntad para sentarnos a conversar con cada comité de vivienda que así lo requería y finalmente gracias a ese trabajo en conjunto hemos logrado que varias familias ya estén viviendo en sus viviendas y prontamente otras familias concretarán este sueño familiar”r.

Finalmente el Gobernador de Aysén valoró el trabajo realizado por sus antecesores “Sinceramente quiero agradecer a los gobernadores y gobernadoras que me antecedieron, porque entendiendo que podemos tener diferencias políticas, pero no me cabe duda que al haber asumido este cargo en el cual en estos momentos me toca asumir, realizaron un trabajo importante, colocando en primer lugar las necesidades de nuestra gente y es por esta razón que hago un llamado a todas las personas a dejar nuestras diferencias de lado y unirnos por construir un mejor país y provincia”.