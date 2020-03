Con el fin de continuar delineando acciones enmarcadas en la prevención del COVID-19, este jueves el alcalde de la comuna de Aysén, Luis Martínez, se trasladó hasta la capital regional, donde se convocó una nueva reunión de la Asociación Regional de Municipalidades, AREMU.

Coyhaique.- En la instancia, en la que participaron la Intendenta Regional, Geoconda Navarrete; el jefe de Defensa Nacional, General de Brigada, Joaquín Morales; director regional de ONEMI, Sidi Bravo y los alcaldes de Ibáñez, Marcelo Santana; Coyhaique, Alejandro Huala y el edil aysenino, se dio a conocer la actual situación en la región, luego del anuncio del presidente Sebastián Piñera, quien decretó estado de excepción constitucional de catástrofe nacional, la que se inició a las 00.00 de hoy.

Al respecto, la primera autoridad regional, Geoconda Navarrete, relevó esta instancia conjunta donde “estuvimos acotando acciones y bajando directrices en este trabajo colaborativo en el marco de poder prevenir y buscar las medidas que nos permitan disminuir las posibilidades de contagio para nuestra región”.

Por su parte, el presidente de la AREMU, Marcelo Santana, enfatizó que “como alcaldes de Aysén estamos absolutamente comprometidos con el trabajo que hay que llevar a cabo en esta emergencia. Nos hemos puesto a disposición del encargado de Defensa Nacional, General Morales. Asimismo, hemos dispuesto de todos los recursos municipales para poder apoyar en las acciones que se van a empezar a concretar a partir de la declaración del estado de excepción, las que tienen que ver con el control sanitario y resguardo de la población y todo lo que podamos efectuar en virtud de las potestades que tenemos como gobiernos locales”.

Para el edil de Aysén, Luis Martínez, son importantes las medidas a nivel local, así como también conocer la situación de la región y aportar en lo que se pueda desde su facultad para apoyar a la población. “En este momento, los diez alcaldes están representados. Nos hace mucho sentido la coordinación que hemos ofrecido desde las municipalidades porque la idea es que esta emergencia no nos afecte de forma exponencial. Se está tomando en cuenta todo lo que ya hemos decretado anteriormente con lo cual se podrá tomar una mejor decisión para la región completa. También hemos visto temáticas que son importantes para la comunidad, como es el proceso de permiso de circulación, y cómo poder extenderlo para que las personas no tengan que estar yendo hasta las diversas municipalidades. Estamos a la espera de una resolución de nivel central. Se ha hecho una gestión por parte de nuestro presidente y esperamos ya durante los próximos días tener la forma legal para poder extender esta instancia por más de 90 días, que es lo que estamos pidiendo. Además, estamos viendo temas como son licencias de conducir, y todos aquellos trámites relevantes. Lo importante es que la gente no se movilice hacia las municipalidades por trámites que son necesarios realizar, y para eso nuestro objetivo es facilitar en cuanto a modalidades y plazos”.

Finalmente, el jefe de Defensa Nacional, General de Brigada, Joaquín Morales señaló tras la reunión que “es muy grato comunicarles que existe una actitud absolutamente colaborativa en términos de poder efectuar todas las coordinaciones que estén a nuestro alcance para poder minimizar cualquier riesgo que implique que este virus se propague en nuestra región. Creo que este tipo de instancias es un tremendo ejemplo para que, desde un comienzo, en el caso de quien habla que está a cargo de la seguridad, se puedan generar las condiciones para poder enfrentar de la mejor manera esta situación en la región. Es la manera en que tenemos que trabajar, en forma coordinada y transparente para que, a poco andar, vayamos adoptando las medidas que sean necesarias para mantener informada a toda la ciudadanía”, concluyó.