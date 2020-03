Con el fin de avanzar en cuanto a solicitudes y trámites insertos en la Ley General de Urbanismo y Construcción, la Dirección de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Aysén, estableció la modalidad digital, la cual permitirá la realización de una serie de labores remotas en pos de la comunidad.

Puerto Aysen.- Esto, en el marco de la contingencia sanitaria que vive el país y, específicamente, la región la cual ha significado que diversos municipios, entre ellos, el de Aysén, determinará la no atención a público, como una forma de evitar las afluencias masivas de personas y, de esta manera, cuidar a los funcionarios y a la comunidad.

En este sentido, “a propósito de las medidas efectuadas por el Municipio con el objetivo de prevenir los efectos del Virus COVID-19 en nuestras localidades, informamos a todos los vecinos y vecinas que esta Dirección pone a su disposición una modalidad digital, que busca facilitar la obtención de trámites relevantes”, señaló el director del DOM, Sebastián Villagra.

Al respecto, los trámites que podrán efectuarse a través de esta plataforma son Obra Nueva, Regularización ley Nº21.141, Subdivisión, Certificado de Informaciones previas, Certificado de no expropiación, Certificado de ruralidad, Certificado de Número y Solicitud de extracción de áridos.

Para su ejecución, los interesados deben hacer llegar expedientes digitales correctamente suscritos por los propietarios y profesionales responsables al correo domdigital@puertoaysen.cl. Los archivos deberán ser enviados en formato PDF y el peso total no podrá exceder 2MB.

“Informar, además, que dado que el trámite de Recepción Definitiva de Obras de Edificación, requiere indispensablemente visita del Fiscalizador DOM, estas diligencias se entenderán suspendidas, junto con tramitación de certificados de vivienda social y destino”, explicó el director de la Unidad municipal.

Para consultas sobre ingresos y dudas en general respecto al funcionamiento de esta nueva modalidad, está habilitado el teléfono #672336554.