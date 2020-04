En día y hora por confirmar, durante la próxima semana en el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique, se realizará la audiencia donde los Magistrados darán a conocer la condena a la que deberá someterse Nicolás Farías Zúñiga, culpable del cuasidelito de homicidio y de abandonar a la victima luego de atropellarlo en un paso peatonal.

Puerto Aysen.- A fines del mes de julio del año pasado, el joven universitario Sebastián Tocol, cruzaba por el paso peatonal que existe en la ruta 240, Puerto Aysén Chacabuco justo en frente de la población las Dalias, cuando es embestido por un vehículo particular. El conductor de este móvil, el imputado Farías Zúñiga, aun cuando se habría percatado del hecho, no prestó ayuda a la víctima.

Es precisamente por este último punto que la Fiscalía solicita se una condena de cumplimiento efectivo en un recinto penal, aplicando de esta forma la conocida ley Emilia. Un punto del cual no estaba de acuerdo el abogado de Farías y decide presentar un recurso de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional, organismo que rechazo la petición y dio luz verde a que la condena pueda basarse en esta modificación a la ley de tránsito.

En el transcurso de lo que fue la etapa de investigación desde la defensa de Nicolás Farías, se presentaron una serie de instancias que buscaban exculpar al imputado de su responsabilidad, por ejemplo, hubo “investigadores privados” y repentinamente aparecieron muchos testigos que habrían visto el accidente. Tanto la indagatoria particular como la versión de los testigos fueron desestimadas, lo último porque hubo cambio en las declaraciones y ello carecía de veracidad.

Otro de los puntos a los que apuntaba el abogado particular del culpable de cuasidelito de homicidio y abandonar la victima sin prestar ayuda, era que aquí había existido un “doble atropello”, argumento que hasta los días de hoy, ya que en una reciente entrevista realizada por nuestro medio de comunicación, Fernando Acuña, cree firmemente que ello es así, lo cual se sustentaría en las declaraciones de una testigo de los hechos. Esta hipótesis ya habría sido desestimada por el Tribunal, de hecho queda firme luego de que se dictó el veredicto que centra la responsabilidad de los hechos, única y exclusivamente en Nicolás Farías.

Para la próxima semana los familiares de la victima esperan que se mantenga la línea que han seguido los Tribunales y que hasta ahora han hecho justicia. Destacando el importante trabajo del Ministerio Publico, quienes desde un primer minuto creyendo en ellos y lo han seguido haciendo, aun cuando el imputado es parte de una familia de un empresario y que desde el primer momento lo demostraron, ya que al ser detenido Nicolás Farías, en un par de minutos la familia paga una fianza de 1 millón de pesos y es dejado en libertad con la medida cautelar de arresto domiciliario.

En ese mismo instante la Fiscalía de Puerto Aysén presenta ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique un requerimiento para discutir en audiencia y revocar la medida de arresto domiciliario. Los Magistrados y tal como ocurrió en las reiteradas ocasiones que la defensa del imputado intentó cambiar la cautelar, no hubo pie atrás y mantuvieron a Nicolás Farías en prisión preventiva, por ser considerado un peligro para la seguridad de la sociedad. A esto se sumó el rechazo social, manifestaciones de los familiares de la víctima y de la comunidad, exigiendo justicia.

En el transcurso de la próxima semana, se podrá conocer la resolución final del Tribunal, donde se sabrá cuál es la condena y si debe cumplirla o no en la cárcel el imputado Nicolás Farías Zúñiga.