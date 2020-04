Como insuficientes consideran desde el partido Socialista Aysén las medidas tomadas a nivel regional por la intendenta regional Geoconda Navarrete.

Aysen.- El gobierno central ha reaccionado de forma tardía y errática con medidas que no son suficientes como por ejemplo el toque de queda de 22.00 a 05.00 pero sin embargo todos los días la gente debe salir y exponerse en el transporte público para llegar a sus trabajos, medidas insuficientes para la protección del empleo y una vez más son los trabajadores quienes deben corren los riesgos y además pagar los costos de la pandemia

En el plano regional es aún peor, aumentan los contagiados, las barreras sanitarias no están cumpliendo su función y la gran empresa salmonera sigue ingresando a sus trabajadores en vuelos comerciales y de todo tipo con el riesgo que ello conlleva.

Por otra parte la seremi de salud deja sin efecto la resolución 249 de 2020 que permitía el acceso a la región de los trabajadores de las salmoneras solo en los aeropuertos Balmaceda y Teniente Vidal misma resolución fue dejada sin efecto mediante resolución 262 de 2020 de lak misma seremi de salud, hoy las salmoneras tienen libre acceso a la región y sin cumplir una cuarentena preventiva

Ante el aumento de los casos positivos hoy se hace imperativo el cierre de la Región y el aislamiento social de toda la población aysenina, no es misterio para nadie que no estamos preparados ni como región ni como país para enfrentar una crisis sanitaria de esta naturaleza, un sistema de salud pobre y con escasos recursos hace que se deban tomar medidas drásticas y urgentes.

La autoridad ha hecho caso omiso a la solicitud realizada por los alcaldes de la región son ellos quienes más conocen de la realidad de cada comuna, por otra parte también es necesario y urgente considerar que estamos adportas del invierno y el aumento de las enfermedades respiratorias en niños y adultos mayores.