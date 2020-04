En distintos puntos de la región la ciudadanía ha decido expresarse y exigir a las autoridades protección sanitaria y el cierre definitivo de la zona con el fin de evitar la propagación del coronavirus.

Aysen.- En Chacabuco desde muy temprano este día sábado varios vecinos y vecinas se tomaron el acceso a la localidad.

“Vecinos auto convocados de Puerto Chacabuco nos reunimos para tomar las medidas correspondientes para salvar a nuestra población, ya que ni el Estado, ni las instituciones ni mucho menos nuestras autoridades han tomado cartas en el asunto de una manera transparente y firme con respecto al virus que en este momento nos tiene a todos preocupados. Ahora aún más en nuestra región, porque se han visto los casos que han salido, ha sido gente que ha venido desde afuera, que trabajan en las salmoneras y quienes de alguna u otra manera han estado propagando el virus”, indicó la vocera de la manifestación, Camila Salas.

La vecina de Chacabuco, aseguró que las empresas no estarían llevando a cabo los protocolos sanitarios correspondientes a la prevención del coronavirus.

“Las empresas tampoco han tomado las medidas correspondientes, supuestamente hay protocolos dentro de los centros de cultivo y las pesqueras principalmente, pero hemos sabido que estos protocolos no se están llevando a cabo. Es por eso que el descontento de la gente se ve acrecentado, ya que vemos que las medidas son insuficientes, se ha acercado a hablar el Gobernador y otras autoridades comprometiéndose a distintas medidas que no han llevado a cabo, no han cumplido con el pueblo, la gente se sentó a dialogar con ellos como así también con la empresas y ninguno ha sido capaz de cumplir con lo que han propuesto”.

“Es por todo esto que finalmente nos hemos visto atados de manos y como hemos visto a nivel nacional también ha pasado que finalmente la gente es la que está tomando acciones con respecto a esto, ya que, ninguna autoridad ha sido capaz de escuchar y defender al pueblo”, concluyó señalando Camila Salas.