La ciudadanía, los dirigentes sociales y gremiales han criticado el actuar de las autoridades de Gobierno respecto a la emergencia sanitaria que se vive a nivel internacional y nacional, debido a que en la región en los últimos días ya se han confirmado nuevos casos de COVID – 19 y se pide que el ejecutivo actúe a tiempo y definitivamente se cierre la región para evitar que esto siga aumentando.

Puerto Aysen.- Además y como lo han evidenciado distintos sectores de la ciudadanía, esta crisis sanitaria también está complicando seriamente el tema económico. Ante lo cual el Gobierno estaría implementando algunas medidas, que a juicio de la presidenta de la cámara de comercio de Puerto Aysén, María Inés Oyarzún, no han tenido una bajada local.

“Nosotros no hemos sabido nada de ninguna medida económica, nosotros estamos totalmente desconectados porque no tenemos información alguna, excepto el Servicio de Impuestos Internos que son medidas a nivel nacional pero local nada. Lo otro es que, no todos califican, ya que una cosa es decirlo y otra cosa es la realidad, así es que, están todos con problemas. Además, el toque de queda perjudicó enormemente aún más, pero uno entiende que hay que hacerlo porque está la vida ante todo, pero el Gobierno en torno al tema económico acá no se ha pronunciado en absoluto”.

María Inés Oyarzún, cree que existe muy poca responsabilidad de las autoridades al autorizar el alto movimiento de aviones que trajeron trabajadores de otras zonas del país a Puerto Aysén.

“El temor que tenemos para no contaminar más con esta pandemia, la poca responsabilidad por parte del Gobierno a nivel regional cuando se autorizó la llegada de esta cantidad de avionetas que trajeron el cambio del personal a las salmoneras, no quisieron escuchar a nadie y hoy día tenemos ya tres contagiados que son de afuera y que a nosotros nos ponen en peligro. También esto demuestra el poco compromiso de la industria salmonera al traer gente de afuera, cuando está la posibilidad de darle trabajo a nuestra gente, esta es la opción y así no estaríamos lamentando esto, las empresas debieron tener un poco más de cuidado y hubieran mirado humanamente a esta comuna”.

La dirigenta gremial, indicó también que, “se está hoy en día privilegiando lo económico y apoyando a la industria ante la vida de la comunidad de Aysén, eso es tremendamente peligroso, donde la autoridad es inhumana que opta por las empresas y no por la vida de la gente de la comuna y de la región en general”.

Respecto al cierre total de la región, María Inés Oyarzún, comentó que, “esta es una región diferente a todas, yo creo que aquí debería haber sido así desde un comienzo, cerrar la entrada a toda persona que venga de otra región o país, solamente dedicarse a la parte productiva nuestra. Tenemos capacidad como para poder hacer funcionar la región con nuestra comunidad y ahora está alerta es porque se trae gente de otros lados y está claro que no hemos sido nosotros los culpables de no habernos protegido. Yo comparto eso de que nuestra región debe cerrarse completamente de forma área, marítima y terrestre”, recalcó la presidenta del comercio en Aysén.