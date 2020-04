La edil de Aysén detalló que la iniciativa busca apoyar a aquellos que no cuentan con ingresos fijos y los adultos mayores de la región.

Puerto Aysen.- La concejal de Aysén, Ximena Novoa atendiendo a la situación que afecta a la comunidad regional frente al COVID-19 y a su comuna dado el aumento de casos derivados de trabajadores foráneos a la región, solicitó a las autoridades regionales la posibilidad de redistribuir los fondos regionales para canalizarlos a todos los municipios de la región, utilizándolos para ir en apoyo de los adultos mayores, trabajadores independientes y de oficios, conductores de la locomoción colectiva y jefas de hogar. A su vez, llamó a las empresas del rubro salmonero a ser más transparentes en la entrega de información.

Al respecto, la concejala de Aysén, Ximena Novoa comentó que “viendo la problemática en la que nos encontramos a nivel mundial, nacional y preocupada de la comuna de Aysén, he solicitado el 1 de abril a la intendente regional y al presidente del Consejo Regional, la posibilidad de transferir los fondos del 6% del FNDR entre los que se encuentran, cultura, social y deportes (2%), para que pueda ser distribuido a las comunas de la región de manera que podamos contar con recursos para meses más críticos”.

En relación a la propuesta realizada a las autoridades, la edil detalló que “sabemos que el Consejo Regional y la intendente, han propuesto la bajada del 5% para que sea destinado a las Gobernaciones de nuestra región, dado que éstas no cuentan con recursos para enfrentar las problemáticas que afectan a nuestros vecinos. Así mismo, debemos reiterar también nuestro llamado a la conciencia social y la solidaridad en este trabajo que se realiza en conjunto, si bien las autoridades día a día están informando a nuestros vecinos y vecinas, pido encarecidamente a las empresas que están en nuestra zona, me refiero a las salmoneras, que tengan una actitud más eficiente en las comunicaciones. Tal como la empresa MOWI, que días atrás dio a conocer transparentemente su protocolo, si no tenemos transparencia e información hacia la comunidad, por supuesto, que se generan desconfianzas que están en toda validez. Hay muchos vecinos que viven del trabajo que aportan estás empresas, por eso, necesitamos una comunicación más fluida, no queremos que ingresen más personas desde fuera de la región a Aysén, urge saber qué es lo que están realizando”.

“Hoy debemos pensar en que tenemos un compromiso, debemos solidarizar y prepararnos entre todos. Reiteramos también el llamado al autocuidado, a permanecer en nuestras casas y tomar todas las medidas necesarias para prevenir. Pedimos de igual manera, reforzar la comunicación hacia la población para evitar todo conflicto y solicitamos a los jefes de servicios que puedan transmitir por diversos medios y plataformas las medidas que se están tomando para apoyar a las pymes de manera que se entere toda la comunidad”, concluyó Ximena Novoa.