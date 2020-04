Cerca de 400 mascarillas serán repartidas en Islas Huichas y 50 fueron entregadas al Hogar de Cristo.

Puerto Aysen.- Recientemente la Agrupación Wapi y sus comités de viviendas Amuyen 1 y 2 iniciaron la elaboración de mascarillas reutilizables y lavables para los vecinos que no pueden acceder a este producto, siendo su principal objetivo adultos mayores y niños.

Angélica Álvarez Presidenta de la Agrupación Wapi contactó al Gobernador y al Mayor de Carabineros para que gestionen la entrega de estos elementos para la comunidad de Islas Huichas “Nosotros nos juntamos y pensamos en ayudar a la comunidad, porque las mascarillas están escazas, los adultos mayores no tienen, los niños tampoco, la idea es ayudar y aportar con la comunidad, por lo mismo quisimos hablar con el Gobernador y con el Mayor de Carabineros para hacer llegar a lugares apartado estas mascarillas, porque aquí en Aysén en algunas ocasiones es de más fácil acceso”.

Estas confecciones se realizaron con máquinas de cocer obtenidas a través de un curso Sence, por esta razón la dirigente llamó a las organizaciones que se han visto beneficiadas con algún curso a aportar de alguna manera en estos tiempos “Cuando a uno le entregan un curso, también podemos aportar con la comunidad, no solo recibir, aquí hay muchas organizaciones que también deberían haber hecho lo mismo”.

Por su parte Manuel Ortiz Torres, Gobernador de Aysén agradeció el gesto de la agrupación Wapi “Agradecer a la señora Angélica Álvarez y a su organización que han colaborado en la confección de estas mascarillas, que han sido donadas al Hogar de Cristo de Puerto Aysén y que junto al Mayor de Carabineros Manzur Abutom recibimos un nuevo aporte para Islas Huichas, donde los funcionarios policiales se encargarán de repartirlas a adultos mayores y niños de las tres localidades”.