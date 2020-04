Como un grave error calificó el Presidente Regional del Partido Socialista Fabián Aniñir, el oficio firmado este sábado por los Ministros Blumel y Briones que instruye que los funcionarios públicos vuelvan a desempeñar funciones a partir del día lunes.

Aysen.- “La instrucción que los trabajadores públicos vuelvan a sus labores de forma presencial es un grave error, toda vez que afecta directamente la integridad física y psíquica de los trabajadores. Con este tipo de anuncios y en medio de la actual crisis sanitaria que vive el mundo y por cierto nuestro país, es que claramente se puede interpretar que para este Gobierno es más importante reactivar la economía que la vida de las personas, de las trabajadoras y trabajadores de nuestro país”.

El dirigente político agrega que, “la verdad no se entiende como desde el Gobierno se entreguen señales tan confusas para la población, por ejemplo existen campañas elaboradas por el propio Gobierno llamando a quédate en casa, el mismo Presidente de la Republica anuncia con bombos y platillos la promulgación de un proyecto de Ley que permite el trabajo a distancia y el teletrabajo, sin embargo hoy la instrucción es que regresen a sus lugares físicos de trabajo”.

La presión de los poderosos empresarios del país, están pesando más que la vida de las personas, agrega Aniñir, “no cabe duda que Piñera está cediendo a la presión de los grandes empresarios para reabrir Malls y la industria del Retail, creo sinceramente que todas y todos los trabajadores de Chile quieren regresar a sus labores pero la pregunta es ¿Cuando?, la verdad es que no se ha logrado aplanar la curva de contagios, no sabemos cuándo será el peak de contagios y además, en salud existen deficiencias tales como la falta de equipamiento y elementos de seguridad y protección para nuestros trabajadores de la Salud”.

Además, para el concejal de la comuna de Aysén, dijo que este problema radica en el fuerte vínculo entre el gobierno y el gran empresariado.” Este documento ha sido inconsulto a la mesa social Covid-19 y de los gremios del sector público siendo una reproducción del vínculo imperecedero entre el Gobierno y las malas prácticas del gran empresariado, donde se pretende reactivar la actividad económica a costa de la salud de los trabajadores y trabajadoras. Como Partido Socialista nos sumamos a los gremios del sector público en el rechazo a esta medida, que sólo refleja la infinita insensibilidad de la derecha con la vida humana”, finalizó.