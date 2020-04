La máxima autoridad comunal señaló que los dichos del ministro de Salud dan cuenta de su desconocimiento de la realidad de la región y comuna, y anunció la posibilidad de presentar un recurso de protección en contra de la autoridad sanitaria.

Aysen.- “Creo que las declaraciones son tremendamente equivocadas y que el ministro ha sido tremendamente inconsecuente al pronunciarlas”. De esta manera, el alcalde de la comuna de Aysén, Luis Martínez Gallardo, calificó los dichos emitidos por el titular de la cartera de Salud, Jaime Mañalich, quien este domingo aseguró en una entrevista con Canal13 que “evidentemente todo el mundo tiene que ir retornando a la normalidad”.

En este sentido, para ejemplificar sus dichos se refirió a Aysén, donde -señaló-, que “el riesgo de contagio por coronavirus para la población es 0%. “¿Cuál es el sentido de que esa gente se mantenga en su casa? Generar una cuarentena donde no hay ningún caso (confirmado) es generar un daño”, manifestó el secretario de Estado en el medio televisivo.

Respecto a la posibilidad de reiniciar el periodo de clases el lunes 27 de abril, Mañalich Muxi indicó que “yo soy partidario que las escuelas rurales y todas las escuelas de lugares donde no haya epidemia, y pongo el caso de Aysén en particular, deberían volver el 27 de abril. Esa posición mía no ha sido consensuada con el Presidente y el ministro de Educación”.

Al respecto, el edil aysenino cuestionó estas palabras enfatizando en que “aquí se está pensando de mala forma, no se puede llegar y decir hoy día que debemos volver a nuestras vidas previo al coronavirus, porque no tenemos contagiados. Porque ha sido justamente porque hemos estado trabajando, nos hemos peleado entre nosotros mismos, incluso, para poder tener una barrera sanitaria, para poder tener lo que tanto ha costado y tenemos hoy día. Así que volver a clases el próximo 27 de abril no es una opción”.

Además, manifestó que “junto a nuestros abogados estamos estudiando presentar un recurso de protección en favor de los alumnos, de los profesores y todos los ayseninos, porque esto no puede seguir adelante, no se puede volver a la normalidad cuando recién vamos a comenzar con las enfermedades respiratorias, van a aumentar los niveles de contaminación y una serie de factores más. Y esto pensando que no estamos siquiera en el peak de la pandemia”.

“Esas declaraciones hablan de un desconocimiento total respecto a nuestra región y nuestra comuna por parte del ministro”, culminó Martínez Gallardo.