El ex presidente del Consejo Regional y candidato a alcalde por la comuna de Aysén, Julio Uribe, se refirió a la contingencia que se vive en el mundo, país y región debido al coronavirus, dando cuenta de su preocupación respecto a como algunas autoridades están enfrentando la crisis sanitaria y las consecuencias de la misma, como es una eminente crisis económica.

Puerto Aysen.- “Creo que la reacción que ha existido de las autoridades no ha sido la mejor, pero la gente se ha puesto las pilas, los dirigentes sociales han sido un pilar fundamental. Pero ante estas pedidas la gobernación, la municipalidad, no están haciendo el trabajo de calle que debieran estar haciendo, porque hoy en día las necesidades son tremendas en nuestra comunidad”.

Uribe, tras conversar con muchas personas ha evidenciado que hay harta gente que se está quedando sin trabajo, hay familias que no han podido acceder a los beneficios que está entregando el Estado, debido a que no han podido actual la ficha de protección social, entre otros inconvenientes.

“Hay mucha gente que está quedando cesante, que no tiene recursos, que no han podido actualizar su ficha de protección social para poder tener los beneficios que hoy está dando el Estado, eso a nosotros nos lleva a tener una crisis social dentro de la comuna. Por eso, es importante la solidaridad, unirnos para ir en ayuda de la gente que lo está pasando mal, fijarse en los adultos mayores que muchas veces viven solos, que no tienen recursos para leña ni alimentos, ahí la idea es poderlos ayudar”.

Julio Uribe, manifestó también que junto a otras personas voluntarias se creó la agrupación “Aysén por Aysén”, la cual posee una oficina en el centro de la porteña ciudad y donde han logrado canalizar algunas ayudas sociales, colaboran con información a través de internet y ayudar a quienes requieren hacer algún trámite en las plataformas del Estado.