La medida está enmarcada en el plan de acción para hacer frente al COVID-19, que el alcalde Luis Martínez ha coordinado y ejecutado a través de su equipo municipal en sus diversas áreas.

Aysen.- Un intenso operativo de sanitización lleva adelante la municipalidad de Aysén, liderada por su alcalde, Luis Martínez Gallardo y ejecutada por el equipo de la Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente, DAOMA.

La instancia -que se llevó a cabo durante todo el mes de marzo en espacios públicos, establecimientos educacionales, edificios de Carabineros y Bomberos, entre otros, a nivel de toda la comuna-, sumó la jornada de este lunes un novedoso y eficaz elemento, como es un camión sanitizador, que permitirá abordar espacios más amplios y con mayor rapidez llegando así a todos los rincones de Puerto Aysén.

El vehículo -camión municipal- fue diseñado y adaptado por los propios funcionarios de la unidad, quienes estuvieron trabajando arduamente en su taller, hasta dar con los resultados esperados.

“Los primeros días de sanitización partimos con un sistema motorizado en que nuestro equipo caminaba y ahora ellos mismos han diseñado este camión. Quiero dar las gracias al equipo de DAOMA a través de su director, Jorge Hurtado, porque esto nos permite dar mayor tranquilidad y eso es lo que queremos para la comuna. Este camión nos permitirá pasar por las calles y dejar sanitizado durante las noches para que al otro día esté todo desinfectado y la gente pueda andar más tranquila”, indicó el edil aysenino, durante el primer recorrido de este vehículo, el cual inició su trabajo en los barrios Villa Chiloé, Villa España y Jorge Ibar.

“Esto no es para relajar medidas de seguridad, debemos seguir usando las mascarillas, lavándonos frecuentemente las manos, mantener el distanciamiento social, y todas las medidas. Lo que queremos es estar cada día, ser parte en lo que nos van requiriendo nuestros vecinos”, agregó la primera autoridad comunal.

Respecto al plan de acción que se ha venido desarrollando desde los primeros días de marzo, y que incorpora medidas como son anuncio de emergencia comunal, sanitizaciones masivas a transporte público, entrega de elementos de protección personal a la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicio de Salud, FENPRUSS Aysén, y un completo protocolo interno para los funcionarios municipales, Martínez Gallardo, señaló que “nosotros no nos perdemos, somos un municipio que junto a su Concejo Municipal desde el día uno estamos del lado de las personas, del lado de lo que sea mejor para nuestra gente porque somos ayseninos, somos ciudadanos de este lugar y estas situaciones nos afectan exactamente igual que a todos. Así que nos interesa dar tranquilidad, poner a disposición de la comunidad las mayores herramientas que tengamos, pero también pedirles a todos encarecidamente que sigan las medidas de prevención porque esto no ha pasado. Incluso creemos que esto aún no ha comenzado. Es por eso que estamos en contra de que se entre a clases prontamente y si vamos a retomar las actividades, algunas de tipo productivas, tiene que ser con toda la seguridad porque no podemos arriesgar a nuestra gente. Estos aportes los vamos a seguir haciendo y si nos van entregando ideas, también es importante porque la vamos a acoger”.

Por su parte, el director de DAOMA, Jorge Hurtado, manifestó su alegría con el resultado de este camión sanitizador, fruto del esfuerzo de sus funcionarios y que, a través de una calendarización, permitirá abarcar todas las poblaciones y sectores de la capital comunal, con una capacidad no sólo de abordar las calles, sino también las aceras.

“Esta fue una iniciativa de nuestro alcalde que fue realizada por un gran equipo. Destaco la labor de Elías Haro, José Grandón, Luis Remolcoy, Marcos Rodríguez y Arturo Melián, artífices de este vehículo que cuenta con un estanque de 3 mil litros abordando todo lo que es un sistema de impulsión con una motobomba y va encadenado con un sistema de mangueras, por la cual evacúan las aguas lluvias a través de aspersores. El líquido que utilizamos como sanitizante es biodegradable, por tanto, no daña al medio ambiente, está aprobado por el Instituto de Salud Pública y tiene resolución sanitaria, así que es totalmente recomendable y nos permite abordar con mayor eficacia todos y cada uno de los espacios”, explicó el profesional.

Ha sido un trabajo arduo desde el primer día, llevamos más de un mes recorriendo la comuna, y ahora con este camión estamos muy orgullosos como equipo municipal. Este trabajo lo hacemos con mucho cariño, porque así nos lo encargó el alcalde, porque es para los vecinos, para nuestras familias, para nosotros mismos, en definitiva”, añadió Hurtado Pinela.

De acuerdo al programa de sanitizaciones en Puerto Aysén, los operativos se realizarán todos los días, inicialmente, a partir de las 21.00 horas para luego ir ampliando este trabajo, en pos de resguardar la salud y bienestar de los vecinos y vecinas de la comuna de Aysén.