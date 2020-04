Durante estos últimos meses, la incertidumbre laboral y económica se ha apoderado de distintos sectores productivos de la región, uno de ellos es, la pesca artesanal. En distintas caletas se mantiene la preocupación, ya que, la gran mayoría son trabajadores independientes y muchos no han sido beneficiados con los recientes bonos entregados por el ejecutivo.

Aysen.- “Llevamos más de un mes, sobre todo la gente que trabaja en el mar, no ha tenido ninguna solución por parte del Gobierno. En esa misma línea nosotros estamos invitamos a una reunión para este miércoles en la Gobernación Provincial con el Gobernador, Seremi de Economía, un representante de salud y el director zonal de Subpesca”, manifestó el dirigente social de Islas Huichas, Javier Formantel.

En tanto, María Ruiz, dirigenta de un sindicato de pescadores de Puerto Aysén, se mostró preocupada porque hay muchos de sus pares que no han obtenido ninguno de los beneficios que ha entregado el Gobierno en los últimos meses, “todos lo estamos pasando mal, porque aquí la ayuda que ha llegado no le ha llegado a ningún pescador. El día jueves a las 11 de la mañana tenemos una reunión y ahí nos van decir que va a pasar, si nos devuelven la cuota o nos van indemnizar”, aseguró

En tanto el pescador aisenino, Rubén Nahuelquin, afirmó que esperan la presencia de la Intendenta en la reunión de este jueves en Puerto Aysén, de lo contrario no descartan dar inicio a manifestaciones.

“Programamos la reunión para el día jueves a las 11 de la mañana con el Seremi de Economía, esperamos también a la señora Intendenta si tiene la amabilidad de reunirse con nosotros, porque la hemos invitado a varias reuniones y no ha asistido. Como le dije al señor Gobernador, no espere señora Intendenta que tengamos que salir a las calles para que ella baje a reunirse con nosotros”.

Nahuelquin, agregó finalmente que, “lo que nos dijo el Gobernador, es que, el bono que va a salir ahora ahí están tratando de meter a la pesca artesanal, pero yo le dije que ahí no va a entrar ni el cincuenta por ciento de nosotros, queremos pelear un bono para los pescadores artesanales”, concluyó.