Con financiamiento del Gobierno Regional personas más necesitadas han podido recibir su leña para calefaccionarse.

Puerto Aysen.- Desde hace algunas semanas el equipo de la Gobernación provincial, trabajadores de Conaf, más el apoyo de la Municipalidad de Aysén y del empresario Alejandro Bahamonde, han realizado un trabajo social y en terreno para llevar leña a personas postradas, adultos mayores y personas que estén pasando por un crítico momento económico.

El Gobernador Manuel Ortiz destaco la relevancia de esta iniciativa “Nuestros funcionarios junto a personal de Conaf desde antes que llegara este virus al país han estado elaborando la estrategia de entrega de la leña, por esta razón y en plena crisis sanitaria desde hace algunas semanas han podido llegar con la leña a personas que integran por ejemplo, la agrupación El Sueño de Carol, pacientes postrados del Cesfam, integrantes de la agrupación de no videntes Visión de Futuro, pacientes que se dializan y muchos adultos mayores que viven en precarias condiciones”.

Respecto del trabajo social que se ha desarrollado, el Gobernador de Aysén agregaba “Quiero agradecer a cada uno de los funcionarios que ha ido a terreno a visitar distintas realidades, en donde se ha podido escuchar a las personas, algunas de ellas con solución y otras que a través de distintas gestiones la empresa privada se ha podido llegar con ayuda a la familia, porque el Presidente Sebastián Piñera desde que asumimos nos pidió no dejar de lado a los más vulnerables, menos en esta situación país que nos encontramos, el trabajo en terreno se ha hecho no solamente ahora sino desde siempre”.