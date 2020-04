El lunes recién pasado a través de un mensaje dirigido al Gobernador Manuel Ortiz Torres un vecino de Puerto Aysén le pidió a la autoridad que vaya en ayuda de una adulta mayor que estaba pasando por un complicado momento, el Gobernador se comprometió con el vecino a la solicitud planteada.

Puerto Aysen.- Luego de esta gestion, el Gobernador averiguó a través de algunas personas quien era el vecino que solicitaba la ayuda para otra persona, tal fue su impresión al saber quién era, que el jueves llegó personalmente hasta la casa de Cristian Muñoz un esforzado padre de dos hijos. Cristian es un joven que hace muchos años se dializa y tiene un cien por ciento de pérdida de audición y otras complicaciones de salud, y a pesar de todo aquello no solicito por él y su familia sino optar por ir en ayuda de otras personas con vulnerabilidad.

La autoridad provincial compartió con Cristian y sus dos pequeños hijos, llevándoles por ahora algunas ayudas por ejemplo leña y una canasta de alimentos “Nos hemos acercado hasta la casa del vecino Cristian Muñoz, pero por una situación bien puntual que creo vale la pena resaltarla y poder contarla a la comunidad, el otro día me escribe solicitándome ayuda para unos adultos mayores, nosotros desde la gobernación fuimos a esa casa, entregamos leña a petición de él, pero no sabíamos quien era, y nos encontramos después con la condición de él y a pesar de todo el sufrimiento que tiene no pensó en él sino que pensó en las otras personas, quisimos llegar hasta acá para conocerle, agradecerle, felicitarlo por su gran corazón y solidaridad con nuestros adultos mayores.”