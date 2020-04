A partir de esta semana está operativo en todas las farmacias a nivel nacional y regional, sean estas de cadenas farmacéuticas, municipales y/o independientes el protocolo “Mascarilla 19”. La Seremi Magali Pardo Jaramillo junto al Gobernador de la Provincia de Aysén Manuel Ortiz, la Directora Regional de SernamEG Elizabeth Gutierrez Eggers y, Carabineros lanzaron en Puerto Aysén la Campaña que incorpora a las farmacias como un enlace de ayuda para aquellas mujeres que, sufriendo violencia, no pueden recurrir a otro tipo de apoyo.

Puerto Aysen.- El Coronavirus plantea grandes desafíos y el tema de la violencia contra la mujer es uno de ellos. La evidencia internacional indica que en tiempos de pandemia las mujeres pueden verse más expuestas a sufrir este tipo de agresiones. El encierro y el confinamiento, sumado a que muchas, no se atreven a salir de sus casas para denunciar y pedir ayuda o como sucede en esta extensa región, el aislamiento o la falta de redes de apoyo familiares e institucionales cercanas y de fácil acceso, ha motivado, tal como ocurre en otros países con mucho éxito a desplegar “Mascarilla 19”, como una alternativa más que a partir de esta semana incorpora a las farmacias en la red de protección para las mujeres que viven violencia.

“Esta Campaña va en apoyo directo a las mujeres que se encuentren en una situación de riesgo o de peligro inminente para su integridad física, psicológica y/o sexual y, no pueden acceder a las otras vías de ayuda disponibles como el teléfono, internet o las policías. Sabemos que en reiteradas oportunidades las mujeres somos quienes vamos a las farmacias por remedios u otros elementos de cuidado para la familia, entonces saber que en una de esas ocasiones podrán pedir ayuda, ahí directamente en la farmacia para que las contacten con los organismos pertinentes o se desplieguen acciones de seguridad, sin duda es una estrategia de apoyo muy potente” Señaló la Seremi de la cartera Mujer y Equidad de Género de Aysén.

Acerca de cómo funciona el Gobernador de la Provincia explico “con esta nueva palabra clave “Mascarilla 19” ellas se pueden acercar a cualquiera de las farmacias y al pronunciarla inmediatamente son atendidas en el local y se les toman todos los datos para ser derivadas a carabineros, quienes toman el procedimiento para poder ojalá llegar lo más a tiempo posible en cada una de estas situaciones de violencia intrafamiliar. Esta Campaña, es principalmente para que nuestras mujeres sepan que hay una nueva alternativa de protección para ellas ante una eventual violencia”

En el caso de Chile, las llamadas a la línea 1455 de orientación en violencia contra la mujer del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) aumentaron en un 70% durante marzo, igual situación ocurrió en Aysén, donde el aumento de llamadas a este número fue significativo, incluso mayor que el 12.5% de incremento de denuncias en carabineros que observamos al comparar el primer trimestre de este año con el anterior, situación que nos podría llevar a concluir que las mujeres necesitan más orientación y ayuda.

Finalmente, la Directora Regional de SernamEG invitó a las mujeres a usar y difundir esta iniciativa entre sus redes “es tremendamente importante decirles a todas las mujeres de la región de Aysén, que no están solas y hoy, (Mascarilla 19) es una herramienta más que se suma para poder mantenerlas a resguardo y protección. Esta red de aliados que hoy día tenemos, que son las farmacias, van a hacer de importante apoyo a aquellas personas que están viviendo violencia, así que no duden en usarla; di mascarilla 19 y, te van a contactar con carabineros, vamos a poder protegerte de la situación de violencia que estás viviendo”.