Además, aseveró que, “las autoridades que ganan más plata no se han visto con la gente”.

Puerto Aysen.- En su estilo muy particular y directo, la presidenta de la Cámara de Comercio en Puerto Aysén, María Inés Oyarzún, se refirió a la seria crisis económica que cada vez se hace notar aún más, como consecuencia de la pandemia y lo que a su juicio es prácticamente la nula empatía de las autoridades de Gobierno y Parlamentarios, que aseguró están totalmente ausentes del trabajo directo con la ciudadanía.

“Nadie se reúne con nadie acá, o quizás, ¿han visto algún parlamentario que haya venido acá a decir algo?, a aportar algo, a ver a la gente que le dio el voto. Ellos ganan mucha plata, que le cuesta dejar medio sueldo y darle a la gente. Hoy la misma ciudadanía, el comercio están apoyando a muchas instituciones, para dar comida a la gente que no puede, que son los adultos mayores, que muchas veces no les alcanza y se les va a dejar a sus casas. Aquí uno se pregunta, donde está el aporte de nuestros parlamentarios”.

María Inés Oyarzún, cuestiona también al Gobierno y a la representante del Presidente Sebastián Piñera en la región junto al Seremi de Economía. “La Intendenta la hemos visto en distintos lugares, pero acá nada. Además, escuchaba al Seremi de Economía y Carlos Pacheco es tan responsable de todo lo que están haciendo las empresas, porque hoy en día él hace reunión con el gremio y se va a tomar café o almorzar con la empresa, tiene un doble discurso y casi se convierte en travesti, para allá y para acá anda de una forma”.

La dirigenta gremial aseguró que la comunidad debe despertar y todos “debemos dejar de recibir migajas” de las empresas que llegan a la zona.

“Yo que creo que la comunidad tiene que despertar, porque si no estas empresas van a arruinar todo, van a contaminar y sin dejar nada. Yo creo que todos debemos dejar de recibir migajas de estas empresas, ya que por debajo te van cortando los pies. Nosotros merecemos empresas serias y creo que nuestra gente es seria, pero es lamentable como el poder económico gana y en estas pandemias dejan de manifiesto su poca humanidad y egoísmo, considerando casi que nosotros no tenemos ningún valor”.

María Inés Oyarzún, señaló además estar de acuerdo con las recientes declaraciones de Misael Ruiz, vocero de los prestadores de servicios de la industria acuícola.

“Esto fue una pasada de cuenta, yo reconozco lo que dijo Misael Ruiz, una pasada de cuenta al haberles cerrado los puertos, haberles cerrados los aeropuertos que no ingresen sus trabajadores, claramente una pasada de cuenta, sobre todo de una empresa, porque el resto todavía está trabajando con gente nuestra y ojala permanezca así. Esperemos que esto se pueda revertir, pero yo creo que eso va a ocurrir con la comunidad no con las autoridades, porque todo lo que la región y esta comuna ha hecho para mantenerse limpia de algún contagio lo ha hecho la comunidad y no la autoridad, porque lamentablemente nuestras autoridades y parlamentarios no pesan absolutamente nada”, puntualizó la dirigenta gremial.