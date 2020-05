La Gobernación Provincial de Aysén ha continuado desarrollando un intenso trabajo social en apoyo de personas y familias que requieren apoyo.

Puerto Aysen.- Es así que recientemente se conoció la realidad de un conocido Vecino y reconocido ex deportista quien ahorro por años su dinero para postular a una vivienda, no concretando este sueño por diferentes razones, él solicitaba un apoyo para reparar su actual vivienda y con el dinero reunido poder aportar a la reconstrucción.

el Gobernador de Aysén Manuel Ortiz Torres conoció la actual realidad por la que atraviesa Juan “Socorro” Mansilla, hombre adulto mayor, quien en su juventud fue un destacado deportista, dejando en lo alto en cada competición que participaba tanto en el basquetbol como en el futbol a su querida ciudad, Puerto Aysén.

La vida del querido “socorrito” no ha sido para nada de fácil este último tiempo, problemas de salud, habitacionales y hace poco perdió su trabajo, baldes de agua fría que se ha ido acumulando en su interior. Con todo esto acumulado muy emocionado le relato su vida al Gobernador de Aysén, quién se comprometió en apoyarlo.

Esta autoridad quiso ir presencialmente a la casa de Juan Mansilla para conocer in-situ esta realidad y donde reafirmó su compromiso con poder gestionarle en las próximas semanas una vivienda de emergencia “Venir a ver al amigo “Socorro” como lo conocen todos es un agrado, porque fuiste un gran deportista, un gran basquetbolista que tuvo Aysén, nosotros hemos conocido de la situación de su casita que se está hundiendo en todos los sectores, entonces como Gobernación ya nos pusimos en campaña para instalarle aquí su nueva casa, para que en el mes de junio la pueda tener y el invierno la pueda pasar de mejor manera”.

Juan Mansilla emocionado con el gesto del Gobernador le contaba los años que ha pasado en estas condiciones “desde el terremoto (2007) que estoy viviendo así con mucho frío, le agradezco muchísimo este gesto”.

Cabe mencionar que esta vivienda de emergencia está enmarcado en el proyecto social financiado por el Gobierno Regional y ejecutado por CONAF en la provincia de Aysén, con la colaboración de la Gobernación.