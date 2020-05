Durante las últimas horas se conoció la violenta agresión que sufriera un adulto mayor de 67 años por parte de su nieto de 29 años de edad, quien por razones que se investigan y sin justificaciones golpeó brutalmente a su abuelo dejando con heridas de carácter grave.

Puerto Aysen.- Para nadie dejó indiferente esta lamentable noticia, menos para el representante del Presidente de la República en la provincia, Manuel Ortiz “La oficina de Seguridad Pública de la Gobernación, a través de Carabineros me informo de lo acontecido hace algunos días y esto me provoca una tremenda pena, les hago llegar mis sentidas condolencias a la familia, nosotros como Gobierno hemos estado de lado siempre con nuestros adultos mayores, conociendo sus realidades, muchas veces apoyándoles de diferentes maneras, este hecho no condice para nada con el programa del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, que trabajaba fuertemente por la inclusión y un trato responsable para ellos, para que nuestros adultos mayores sean considerados y respetados en todas las instancias de nuestra sociedad”

Cabe indicar que la Encargada de Seguridad Pública de la Gobernación se reunió personalmente con los familiares de la víctima para ofrecerles ayuda de parte del Gobernador Provincial, además la autoridad provincial facilitará apoyo a través de la oficina de atención a Víctimas de Delitos Violentos.

Finalmente se puede informar que recientemente se conoció el fallecimiento de este Adulto Mayor y se está a la espera de los resultados de la investigación que se está efectuando.