Esta iniciativa impulsada por el alcalde Luis Martínez Gallardo permitirá establecer la directirces que adoptará la comuna en materia educativa.

Puerto Aysen.- Durante la última semana del mes de abril y la primera del mes de mayo en las distintas localidades de la comuna de Aysén apoderados, estudiantes, funcionarios y directivos de la educación municipal se reunieron en torno a sus Consejos Escolares, instancias que permitieron recoger las inquietudes de las comunidades educativas en torno al desarrollo del año escolar en contexto de la actual emergencia sanitaria por covid-19 en la región.

Estas jornadas, contaron con la presencia del Alcalde Luis Martínez Gallardo y el Director de la Educación Municipal (DEM), Gonzalo Vargas Pizarro como receptores de las opiniones y demandas de los asistentes, fueron desarrolladas en los diversos colegios y liceos que pertenecen a la red de establecimientos dependientes del DEM Aysén y analizaron temáticas referentes al proceso formativo “a distancia” que están llevando a cabo los estudiantes de la comuna y los distintos elementos a considerar antes de retornar a las actividades presenciales.

En este sentido, el titular de la educación municipal manifestó que “dada la instrucción se realizó en cada establecimiento de la comuna de Aysén, tanto en Puerto Aysén, Mañinuales y Puerto Chacabuco, dada la distancia en Islas Huichas realizaron allá sus consejos con los estamentos que están representados en la Isla y ha sido muy provechoso escuchar la opinión de cada uno, porque como lo he dicho anteriormente uno no tiene la recete para poder dar una solución al retorno a clases, esto es algo nuevo que nos ha tocado vivir y creo yo que con la opinión de todos y el aporte que podemos hacer cada uno uno va construyendo claramente un programara que permita un retorno seguro”.

Mientras que, Carlos Alarcón, Director de la Escuela “Litoral Austral” expresó que esta convocatoria es “una oportunidad tremendamente relevante e importante” y que ”la idea era compartir distintos puntos de vista respecto al retorno a clases cuando así se determine por parte del Ministerio de Educación”. Además manifestó que por parte de su establecimiento “nosotros hicimos presente a través de los distintos representantes de cada uno de los estamentos lo que esperamos, que es la idea de que se cumpla con todas las medidas sanitarias y de higiene en la escuela y luego de los espacios propios que deben darse acá para que nuestros niños estén con toda la seguridad que nosotros podamos ofrecer” e invitó a los apoderados a tener en cuenta que de retornar a clases el colegio se preocuparía de otorgar esta seguridad.

A su vez la Directora del Liceo de Villa Mañihuales, Sandra Rubilar añadió que “creemos que se hace necesario que el establecimiento tenga todos los recursos para mantener una seguridad para los estudiantes y los funcionarios para poder generar este ingreso, pero mientras no se tenga la seguridad y la apuesta en que vamos a tener medidas sanitarias que sean efectivas para el cuidado de cada uno de nosotros nuestra intención va a ser seguir con nuestra modalidad como estamos y no exponer a nuestros estudiantes ni funcionarios”.

Por su parte apoderados y representantes estudiantiles se mostraron de acuerdo con las medidas adoptadas por las autoridades comunales hasta hoy respecto a la emergencia por covid-19 ya que coincidieron en que “un retorno a clases debe hacerse cuando las condiciones sanitarias sean óptimas” y llamaron a los habitantes de la comuna a permanecer en sus hogares manteniendo los cuidados respectivos.