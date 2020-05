Esto a raíz de la presentación hecha por el Ministerio Publico hace algunas semanas y quienes junto a la familia, han pedido que Nicolás Farías, cumpla la totalidad de su condena en la cárcel.

Aysen.- Este miércoles en la Corte de Apelaciones se realizara audiencia para conocer la condena definitiva a la cual deberá someterse Nicolás Farías Zúñiga, condenado por el cuasidelito de homicidio y abandono de la víctima tras atropellarlo. Hecho que le costó la vida a Sebastián Tocol, en el mes de julio del año pasado en Puerto Aysén.

Los familiares de la víctima, quienes han luchado incasablemente para se haga justicia, esperan que en esta oportunidad se determine que Farías Zúñiga pasé toda la pena en la cárcel.

“Nosotros como familia esperamos que la Corte de Apelaciones pueda revocar la sentencia que le dieron a Nicolás Farías, culpable de la muerte de mi hermano y lo único que pedimos que por fin se haga justicia. Pedimos una justicia digna para que nuestros padres puedan vivir tranquilamente y que por fin se termine este caso, ya que, como familia hemos sufrido harto y seguimos sufriendo porque no vemos que haya justicia”, manifestó Yorka Tocol.

La hermana de Sebastián, recalcó que esperan que aquí no se demuestre nuevamente que existe una justicia para ricos y otra para pobres.

“Lamentablemente nos tocó a nosotros como familia y estamos viendo que la sentencia que le dieron al imputado Nicolás Farías, no es justicia, de qué manera es justicia si él va a estar en su casa. Él tiene que pagar por lo que hizo y el daño que provocó en nuestra familia, porque aquí hay personas que estamos sufriendo y seamos de clase alta o baja, da lo mismo, porque todos tenemos derecho a tener una justicia digna”.

Por último, Yorka Tocol, se mostró confiada en que la Corte de Apelaciones determinara que el condenado Nicolás Farías Zúñiga, cumpla su pena total en la cárcel y de esta forma se haga la tan anhelada justicia.