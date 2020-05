Esta acción permitirá entregar por los próximos tres meses Internet de forma gratuita a los jóvenes ayseninos.

Puerto Aysen.- La Dirección de Educación Municipal de Aysén comenzó durante la tarde del martes recién pasado la entrega de los chips de conectividad aportados por la empresa de telecomunicaciones WOM a los estudiantes prioritarios de los establecimientos beneficiados de la comuna. Cabe destacar que esta acción es posible tras la alianza realizada por la empresa con el Ministerio de educación a raíz de aportar al acceso digital en la educación pública y rebajar las brechas de conectividad en los estudiantes durante el actual escenario de emergencia sanitaria por Covid-19.

Al respecto, el director de la Educación Municipal de Aysén, Gonzalo Vargas Pizarro destacó que “estamos muy contentos por esta donación que ha realizado la empresa WOM, ellos han seleccionado dos establecimientos viéndose beneficiados el Liceo Raúl Broussain y el Liceo Politécnico de la misma ciudad, así es que esperamos que los estudiantes le den un buen uso y en especial los estudiantes de cuarto medio que, como indicó el Mineduc hace unas semanas atrás también se les está apoyando con clases on-line de preuniversitario donde ellos se pueden inscribir y claramente esta tarjeta viene a beneficiarlos también para ese uso”.

Además, el personero municipal enfatizó en que esta medida está destinada a los estudiantes que forman parte del sistema de proretención, el cual como su nombre indica se preocupa de la mantención de los niños y jóvenes beneficiados en el sistema educativo, apoyándolos para evitar su deserción por lo que “esta tarjeta realmente viene a ser un apoyo fundamental para poder mantener la conectividad entre los estudiantes y el equipo docente de cada establecimiento”.

Por su parte, Erika Henríquez Osorio, orientadora Liceo politécnico A1 relevó que “estamos sumamente contentos con respecto a esta donación, porque el mayor problema que nosotros tenemos es que el 60% de nuestros estudiantes no tiene Internet, nosotros hicimos una estadística con respecto a los que tenían internet o computador y no podríamos llegar a todos, por lo que estamos haciendo la entrega de las guías, que cada vez es más complejo también entonces es sumamente positivo lo que está ocurriendo sobretodo para los niños para que puedan bajar sus guías”.

Junto con ello, la educadora añadió que desde su establecimiento se está tratando de iniciar reuniones con los estudiantes en el ámbito de la orientación a través de Zoom “porque en primera instancia como liceo tenemos que hacernos cargo de la contención emocional de nuestros estudiantes y lógicamente va en paralelo con el trabajo de las asignaturas entonces esto nos permite incluso ser mucho más innovadoras en cuanto vamos a entregar a nuestros estudiantes porque podemos trabajar lo que tiene que ver con audio, cápsulas radiales, todo lo que te trae el mundo de internet ahora vamos a tener un mayor acceso porque son tres meses de internet gratis”.

Finalmente, Javiera Sánchez, estudiante de cuarto año del Liceo Politécnico mencionó que “esto se aprecia mucho ya que es una ayuda a todos los estudiantes, no es algo que lo haga cualquier empresa, no todas las personas tienen internet en sus casas, no todos se pueden contactar a Internet y esto es una ayuda más que nada para los estudiantes. Para poder seguir con su futuro adelante y más que nada agradecer porque así estamos todos conectados prácticamente y podemos seguir con nuestras clases y no vamos a perder tanto proceso de aprendizaje”, concluyó la estudiante.