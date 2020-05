Cuando ya se ha cumplido casi un mes que comenzara el operativo social de abastecer con leña a los Clubes de Adultos Mayores y sus integrantes, más otras agrupaciones sociales, el Gobernador de Aysén Manuel Ortiz Torres visitó la sede del Club de Adulto Mayor Ribera Sur Oriente donde verificó que se estuviera cumpliendo con esta importante ayuda.

Puerto Aysen.- Lindor Contreras un entusiasta y comprometido Presidente del Club de Adulto Mayor Ribera Sur Oriente se mostró conforme con la visita del Gobernador y de la gestión que realizada “Realmente no me imaginaba la sorpresa de hoy, porque fue una sorpresa que el Gobernador me haya venido a ver, hemos estado conversando y estoy contento, porque quiero cumplir con mi meta que es entregarle a todos los socios como corresponde sus dos metros de leña”.

Respecto de la visita que hiciera la autoridad provincial a los clubes de adultos mayores de Puerto Aysén, Manuel Ortiz Torres indicaba “Para nosotros es siempre significativo poder acompañar al Club de Adulto Mayor Ribera Sur Oriente que preside don Lindor Contreras, porque él es una persona que siempre está muy cerca de la gobernación para buscar principalmente apoyo para su gente, ojalá que la gente sepa reconocer la labor de este dirigente y para nosotros como Gobierno del Presidente Piñera es un agrado poder venir a verlo y saber que está al pie del cañón con su gente”

Cabe destacar que estos operativos sociales que van dirigidos a adultos mayores y personas que más lo necesitan se realizan gracias al financiamiento del Gobierno Regional y es ejecutado por CONAF.