Durante esta semana se conoció la determinación de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, que rechazó el recurso de nulidad presentado por el abogado de Nicolás Farías, condenado por el Tribunal Oral por cuasidelito de homicidio que terminó con la vida del joven universitario Sebastián Tocol, a quien además, abandonó en la ruta sin prestar ayuda después de atropellarlo.

Puerto Aysen.- Fue la hermana de la víctima, Yorka Tocol, quien valoró esta decisión de la Ilustrísima Corte de Apelaciones.

“Como familia estamos felices porque la Corte de Apelaciones haya rechazado lo que había pedido el abogado de Nicolás Farías. Ahora, solo nos queda esperar el tema de la condena, si va a ser efectiva los cinco años o si va a estar un año solamente en presidio efectivo. Estamos con mucha fe, ya que, la Corte de Apelaciones siempre nos ha dado su voto, así es que, ahora esperamos que este caso resulte bien, para que como familia podamos dar tranquilidad a nuestros padres y que ellos puedan seguir su vida normal. Lo que esperamos es tener una justicia digna para mi hermano”.

La hermana de Sebastián Tocol, recalcó que continuarán unidos como familia y a la vez hace un llamado a quienes estén pasando por un caso similar, a no bajar los brazos y exigir que se haga justicia.

“Como familia hemos estado muy unidos, con mucha fuerza y seguiremos contantes en el caso de mi hermano, hasta que por fin tengamos una justicia que se merece mi hermano. Además, este es un mensaje para todas las familias de que tienen que ser perseverantes, porque uno nunca sabe el día de mañana que es lo que le puede pasar a un ser querido. Solamente decirles a esas personas que no tengan miedo, que sigan luchando, que sean constantes, que la única que forma de tener justicia y lo hemos visto con el caso de mi hermano, es seguir luchando y ser constantes, estar ahí, no permitir que se bajen los brazos”.

Finalmente, Yorka Tocol, quiso agradecer el permanente apoyo de la comunidad de Puerto Aysén, de los medios de comunicación, de la Fiscalía, “porque sin ellos no habríamos sacado nada”, puntualizó.