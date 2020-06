Esta información fue entregada por el Seremi de Vivienda en reunión donde participaron las dirigentas y el parlamentario.

Puerto Aysén.- Con optimismo se encuentran los vecinos de la Villa Aysén, luego de reunirse junto con el diputado Miguel Ángel Calisto y el Presidente del Core, Sergio González, con el Seremi de Vivienda, Diego Silva, con quien conversaron sobre los avances en el proyecto para la reparación de estas casas, asegurando que las obras podrían comenzar en un mes.

Según el diputado Miguel Ángel Calisto, “estamos hablando de ochenta familias que fueron engañadas, por parte del Estado, por parte de la Municipalidad de Aysén. Ellos recibieron viviendas en malas condiciones, supuestamente nuevas, pero que al poco tiempo tuvieron serios problemas de infraestructura. Lo que hemos estado haciendo el último tiempo, con el compromiso que obtuvimos del ministro de vivienda, es hacer justicia para estas 80 familias”.

“Ya hay avances concretos, porque ya tenemos los recursos para el mejoramiento de estas viviendas e incluso están autorizados los subsidios para las mejoras, lo que incluirá hacer la casa de nuevo en los casos más complejos. Lo que está haciendo hoy el Ministerio de Vivienda es revisar cada una de las casas y hacer un diagnóstico, y a partir de ahí determinar la solución para cada familia”, indicó el legislador.

Según Calisto, “nosotros creemos que, según el compromiso del ministerio de vivienda, debiésemos tener respuesta dentro de un mes, para que pronto comiencen los trabajos. Estoy contento porque hemos visto que se está avanzando en resultados y esperamos que pronto se le dé el vamos a los arreglos”.

Adriana Lira, Presidenta de la Junta De vecinos Villa Aysén, asegura que “estamos complicados, con el frio y la lluvia. Nuestras Casas tienen muchos problemas de humedad, porque muchas de estas casas no tienen la lana de vidrio, muchas familias no han podido arreglarlas porque no tienen los recursos. Hoy en día, con el frio que hay, las casas son como un témpano de hielo”.

“Hemos sostenido diversas reuniones con el Serviu, siempre acompañados desde el principio con el diputado Calisto, desde que era Core, lo mismo con Sergio González. Hemos estado negociando por el tema de nuestras casas, ellos han venido a revisar y han comprobado el estado en que se encuentrans. Se llegó a un acuerdo de un mejoramiento total de nuestras viviendas, en el cual estamos con una demanda contra Serviu”, señaló la dirigenta.

Finalmente, Adriana Lira indicó que “se conversó, se llegó a un buen pie y prontamente empezarían trabajos en nuestras viviendas y estarían totalmente arregladas. Vemos en buen pie para que esto siga caminando. Están todos poniendo de su parte para que esto funcione, porque esto es en benerficio de las ochenta familias que viven en esta Villa”.