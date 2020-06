Tras la denuncia hecha pública por María Marina Márquez, paciente oncológica de Puerto Aysén, quien reclama diagnóstico tardío y abandono del principal recinto asistencial porteño, la dirección regional del Servicio de Salud ha iniciado una auditoria clínica.

Aysen.- Esto con el fin de esclarecer lo que ocurrió en este caso y en forma paralela brindar acompañamiento a la paciente. Así lo informó el subdirector médico del SSA, doctor Franklin Fournier, quien comenzó lamentando la situación que ha denunciado la joven madre aisenina.

“Lamentamos que esta coterránea tenga este diagnóstico y que esté pasando por este momento difícil ella y su familia, no puedo entrar en detalles clínicos porque obviamente hay que resguardar la privacidad de los datos sensibles que se manejan como red asistencial y en la ficha clínica fundamentalmente. Pero lo que si hemos podido revisar es que, se ha hecho un adecuado seguimiento clínico de acuerdo a la normativa vigente, de acuerdo a los protocolos del Ministerio, de acuerdo a las fichas clínicas inclusive. Pero ante esta denuncia ya se instruyó que se realice una auditoria clínica, para poder revisar los procesos, ver si hubo algún error, poder corregir esos errores, si es que así se encontrase”.

Otra de las medidas que se ha dispuesto desde el Servicio de Salud es, “poder acompañar paralelamente a esta investigación a la familia, para lo cual lo equipos de salud ya se han contactado con ellos, le han ofrecido su ayuda y evidentemente va a depender si es que la aceptan o no, me refiero al apoyo familiar y al apoyo psicológico. Así es que, tenemos que esperar que termine esta investigación, para poder dar con mayor certeza y evidentemente siempre y cuando la usuaria y su familia estén dispuestos a que nosotros revelemos mayor cantidad de datos”, señaló el doctor Fournier.

Recordar que, María Marina Márquez, es madre de tres menores y asegura que debido al diagnóstico tardío de cáncer, hoy esta enfermedad se encuentra totalmente avanzada, algo que cree se podría haber superado si desde que tuvo el primer diagnóstico de su PAP alterado le hubiesen informado clara y oportunamente.