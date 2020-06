El Gobernador de Aysén se reunió con Consejeros de la Provincia.

Puerto Aysen.- El Gobernador Manuel Ortiz invito a los cuatro Consejeros Regionales de la Provincia de Aysén para conversar de lo que ha significado el o trabajo logístico que se ha desarrollado en el programa Alimentos Para Chile y así enfrentar la crisis que se vive producto de la Pandemia del Covid-19.

Manuel Ortiz Torres Gobernador de Aysén converso con los Consejeros Regionales en donde relevó el importante trabajo que han tenido servicios públicos, vecinos y funcionarios de la gobernación en estas dos semanas que lleva el programa “Le hemos explicado a los Consejeros el enorme trabajo que hemos desarrollado durante estas dos semanas, donde los servicios públicos, Seremis, vecinos que han ofrecido vehículos y funcionarios de la gobernación que han estado hasta altas horas de la madrugada ingresando los listados que nos han hecho llegar los distintos Presidentes de Juntas de Vecinos, Clubes de Adultos Mayores, Agrupaciones y solicitudes espontáneas para que hasta la fecha llevemos entregadas 2.101 canastas de alimentos, incluyendo la comuna de Aysén, Cisnes y Guaitecas”.

La autoridad provincial agradeció la aprobación de recursos que hubo en el CORE luego de la solicitud que hiciera el Presidente de la República, pero dejó en claro que estas ayudas se hacen sin ningún tinte político “Quiero ser muy franco y se lo he dicho en la reunión, yo les agradezco la votación que hubo para liberar recursos para llevar adelante esta campaña, pero no ensuciemos todo esto, porque el hambre no tiene color político”.

Posterior a la reunión el Gobernador invitó a los CORES al Regimiento de Ingenieros 8 Chiloé, aliado estratégico en la logística, para que pudieran apreciar en directo como es el trabajo que desarrolla junto al personal militar “Invitamos a los Consejeros para que vean con sus propios ojos lo que ha significado este inmenso apoyo logístico que nos ha facilitado el regimiento a través de su Comandante Gonzalo Echeverría, a quien a través de él, agradecemos la buena disposición”.