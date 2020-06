El propietario del inmueble tuvo lesiones de carácter leve, siendo atendido por personal de salud en el lugar.

Aysen.- Pasadas las dos y media de la madrugada, en la calle Manuel Rodríguez camino Puerto Aguirre – Caleta Andrade, se registró un incendio que consumió la totalidad de una vivienda. De esta emergencia fueron alertados los voluntarios de Bomberos, quienes llegaron al sector con dos unidades.

“Un incendio en casa habitación, en calle Manuel Rodríguez saliendo de Puerto Aguirre hacia Caleta Andrade, lamentablemente se quemó en un cien por ciento. Fue alrededor de las dos y media el inicio del incendio, nos llamaron como a las dos cincuenta, concurrimos con las dos unidades de Bomberos y logramos aplacar un poco la temperatura en primera instancia con el agua que teníamos en los carros”, detalló el voluntario de Bomberos de Puerto Aguirre, Pablo Guaquel.

Guaquel, indicó además que, “nos quedamos rápidamente sin agua, ya que los grifos en el sector alto en ese momento no tenían presión. Estuvimos esperando que solucionen eso y alrededor de una hora después llegó el agua a los grifos y pudimos sofocar los escombros que iban quedando de la casa, que no colindaba con ninguna otra. Mientras que las personas que vivían en el domicilio lograron evacuar a tiempo y no hubo víctimas que lamentar”.

