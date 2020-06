El programa de Autoconsumo busca contribuir en aumentar la disponibilidad de alimentos saludables mediante la educación y la auto-provisión, para así complementar necesidades alimentarias y mejorar las condiciones de vida de familias vulnerables que participan en los programas Familias y Vínculos del Subsistema de Seguridades y Oportunidades.

María Martínez, usuaria del programa de Autoconsumo en Puerto Aysén, manifestó: “Estoy muy agradecida de todo el apoyo que me entregaron, porque es una ayuda para la tercera edad, una ya trabajó sus años. Yo quiero hacer un invernadero para sembrar verduras, lechuga, que a mí me gusta mucho, y para no andar comprando. Si tengo oportunidad de vender, lo voy a hacer. Yo estoy contenta porque nunca me dejaron de lado y eso es lo que más valoro.”

“Lo que hoy estamos entregando en Puerto Aysén tiene una relevancia aún mayor en los tiempos de pandemia que estamos viviendo, el programa de Autconsumo hace lo que el presidente Sebastián Piñera nos ha encomendado, ya que contribuye a que las familias puedan generar sustentabilidad con apoyo del estado. Este programa es financiado íntegramente por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia a través de FOSIS como unidad Técnica y ejecutado por un aliado muy importante en nuestra región como lo es el Municipio de Aysén”, aseguró Marcelo Jélvez, Seremi de Desarrollo Social y Familia.

Dominique Bräutigam, Directora Regional del FOSIS, destacó y agradeció “el trabajo intersectorial que está desarrollando FOSIS en el territorio gracias al compromiso y apoyo de la Ilustre Municipalidad de Aysén, respaldado por su Alcalde Luis Martínez, que nos ha permitido poder llegar con el programa de Autoconsumo a 20 familias de Puerto Aysén y Villa Mañihuales, con el objetivo de entregar implementos para que mejoren su calidad de vida, sobre todo su alimentación, para así disminuir brechas de vulnerabilidad y pobreza.”

“Queremos agradecer al Ministerio y a FOSIS que hayan venido donde la Sra. María a entregar estos implementos para fomentar el autoconsumo, a ellos les cambia la vida, lo acaba de decir ella que ahora va a poder trabajar con su invernadero, con sus mermeladas y nosotros como municipio tenemos que apoyarla porque lo que le sobre, dice ella que lo quiere vender. Acá se emprende, se les ayuda y se dignifica el trabajo que realizan, que es lo que nos tiene entusiasmados. Muchas gracias al Ministerio de Desarrollo Social y Familia y al FOSIS por lo que están haciendo por nuestra gente”, recalcó Luis Martínez, Alcalde de la comuna de Aysén.

El programa Autoconsumo trabaja principalmente en la implementación de tecnologías como huertos al aire libre, invernaderos, camas altas, gallineros, hornos de barro, cierre perimetral y conservación de alimentos. Esta iniciativa permite la intervención de un total de 69 familias de la región de Aysén que viven en las comunas de Río Ibáñez, Coyhaique, Aysén, Cisnes, Chile Chico y Cochrane.