La instancia, que tuvo origen en radio FM del Sol de Villa Mañihuales, organizada conjuntamente a los equipos de Cultura y Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Aysén pretende dar espacio a la música folclórica y popular en esta presentación que congregará a más de 30 artistas locales, regionales, del país y el mundo.

Así lo manifestó Sandro Parra, reconocido comunicador y locutor de la emisora municipal, e impulsor de esta iniciativa quien dio cuenta del importante trabajo tras esta apuesta. “Esto nace luego de ver el éxito que fue el festival “Aysén canta y encanta en cuarentena”, por lo cual quisimos ser dar la posibilidad a nuestros artistas populares que no estaban presente en ese tipo de eventos, los que sí se han dado durante tos los días viernes principalmente, con el tremendo esfuerzo que hacen los equipos de cultura y comunicaciones. El nuestro primeramente iba a ser un evento radial donde las radios que pertenecen a la red del Sol, iban a transmitir para todos aquellos que no tienen acceso a internet, sin embargo, en el camino fueron apareciendo muchos artistas que no son de la región e incluso, algunos de otras partes del mundo que han querido participar desde Italia, México y Estados unidos, por ejemplo”.

Agregó que “esta jornada ha llamado mucho la atención y será transmitida por radios de toda la región conjuntamente a las redes sociales municipales. Todos, con ganas de ver un espectáculo popular, con artistas del folclor, que reunirá a más de 30 exponentes de la música que van a estar en este escenario virtual presentándose este viernes. Agradecer al área de Cultura, a nuestros amigos de la unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Aysén, que son los que llevan la magia para que la gente pueda apreciar en casa con sus familiares este lindo show que está hecho con mucho cariño, con mucho esfuerzo, y que ha significado más de un mes completo de trabajo, así que esperamos que sea del gusto de toda la comunidad regional, están todos invitados a ser parte mañana viernes a contar de las 21.30 horas”, indicó Sandro Parra.

Por su parte, Marco Gillibrand, encargado del área cultural municipal reiteró la invitación a toda la familia aysenina para presenciar esta actividad, que se suma a los eventos realizados durante esta cuarentena, como parte del plan de acción del municipio, liderado por el alcalde, Luis Martínez, que pretende acompañar a la comunidad en instancias familiares, que además impliquen la difusión de talentos locales.

“Invitarlos a todos mañana viernes a esta gran Peña online que vamos a tener con grandes artistas comunales, regionales, nacionales e internacionales que se han querido sumar a esta propuesta del municipio, donde a través de redes sociales podrán disfrutar de un excelente espectáculo, en familia, en estas frías noches de invierno, para conocer y reconocer el talento musical. Estamos felices porque se realizó exitosamente ya los recitales de “Combo Sureño” y “Pasión Ranchera”. Además de la Peña, el próximo viernes 3 de julio es el turno de la segunda versión del Festival Olnline “Aysén canta y encanta en Cuarentena Categoría Solistas. Al siguiente viernes, tendremos un grupo de rock y después se vienen otras actividades que les iremos contando y que estamos programando como municipio para los meses de julio y agosto para que todos los viernes tengamos a través de nuestras redes alternativas que permitan fomentar a nuestros artistas comunales y regionales, pasando una buena noche durante este invierno con las actividades programadas por el municipio”, explicó Gillibrand Marín.

La cita para poder ser parte de esta Peña virtual, la primera en la región, es este viernes 26 de junio desde las 21.30 horas en que, a través de más de diez radios de diversos puntos de la región y como muniaysen en Instagram, facebook y youtube, será transmitido este inédito programa que reunirá a la cantora del Champion de Rancagua, Carmencita Valdés; Dúo Aysén con temas inéditos; Los Fronteros del sur; el payador Rodrigo Henríquez; desde Argentina La Novia del Chamamé; Juancito Arancibia y los Fuertes del Chamamé; los Llaneros del Sur; Bravos del sur, Los Ariscos del Rosao, don Eleuterio Cabezas y su acordeón, Miguel Hernández de Caleta Tortel, Sentimiento Ranchero de Quillota, grupo Añoranza, Miguel Figueroa y su conjunto, Enrique Godoy y su acordeón desde Villa La Tapera y tantos otros que serán parte de esta actividad y en que todos están invitados a participar.