La jornada desarrollada la mañana de este jueves 25 de junio, congregó a dirigentes del mundo gremial del Sector Salud, representantes de la mesa de Unidad Social de Puerto Aysén, así como también a Consejeros Regionales y a los cinco parlamentarios de la región, quienes por Zoom en su mayoría siguieron la reunión.

Puerto Aysen.- En el auditorio del Hospital de Puerto Aysén, se efectuó la presentación por parte de los directivos del Servicio de Salud Aysén, el análisis y plan de fortalecimiento, de la resolutividad del HPA, que busca consolidar la mediana complejidad del principal centro asistencial de la ciudad porteña.

Luego de conversaciones que han venido sosteniendo los dirigentes sociales con las autoridades de la Red asistencial, que implicaron una reunión previa en la ciudad de Coyhaique y que tras una serie de jornadas de trabajo por parte de las Autoridades del sector Salud, se llevó a esta instancia, que fue descrita por Julio Vargas González, Director Subrogante del Servicio de Salud Aysén.

“Esta es la segunda reunión que tenemos como mesa, para escuchar los requerimientos de la comunidad, de los profesionales del hospital y cuantificar qué es lo que realmente se necesita para poder seguir avanzando, tuvimos retroalimentación muy contundente, muy clara de lo que necesita la comunidad, tenemos super claro que es urgente contar con un escáner en Puerto Aysén, poder tener una UTI y que las mamás puedan empezar a tener partos en Puerto Aysén”, comentó el Directivo.

Vargas agregó “Nosotros nos hemos presentado desde el punto de vista de la gestión, tenemos recursos, pero hay que solicitar más recursos, pero quisimos ser super claros y no venir a ofrecer cuestiones que no vamos a poder cumplir; todo lo que presentamos es lo que podemos cumplir de aquí a fin de año y lo que no tengamos es lo que vamos a pedir de manera suplementaria”. Enfatizó la Autoridad.

Por su parte la Médico Internista y Directora del Hospital de Puerto Aysén, Tamara Barrientos, estableció que, esta presentación busco mostrar los polos de desarrollo, para aumentar la resolutividad del recinto hospitalario.

“Ellos tienen expectativas desde hace años y creo que vamos a tener que mejorar la manera de explicarles, cómo vamos a lograr estas metas que nos estamos planteando, porque en realidad ha habido un trabajo arduo detrás, tenemos claridad de cómo lo vamos a hacer y en este momento contamos con el recurso físico, el recurso humano para implementar la UTI, el equipamiento que se adquirió en el contexto de esta pandemia; lo otro son los partos, que es algo que nosotros esperamos poder establecer de aquí a un mes, ya tenemos el especialista, las matronas, los paramédicos y el pediatra para ver los recién nacidos, entonces yo estoy convencida que es algo que podemos hacer a muy corto plazo”, puntualizó la Autoridad del HPA.

Finalmente, Rafael Saldivia, representante de la Mesa de Unidad Social de Puerto Aysén, valoró la participación de la comunidad y de las autoridades parlamentarias, que se dieron cita en el encuentro, agregando que tenían otras expectativas las qué esperan se cumplan en una futura reunión que se proyecta para la próxima semana.

“Conocimos un cronograma por parte del Director del Servicio, en el cual se nos entrega un ajuste casi completo y presupuestario de algunos alcances que hoy día podíamos tener, pero en el fondo lo que veníamos buscando era ver lo que nos esta faltando para ser presentado hoy en día al Ministerio, para que sean considerados como recursos permanentes, para la mediana complejidad del Hospital de Puerto Aysén, hoy día no lo tenemos, dicen tenerlo, que va a ser el día martes esta presentación con números; la lógica que se va a pedir es el compromiso que asumen nuestros cinco parlamentarios de la región, para que tomen este proyecto y lo puedan trabajar a nivel central con el Ministerio “, puntualizó el Dirigente Social, al tiempo que agregó que no han perdido la confianza en la autoridad y que esperan ser un aporte para ayudar a mejorar el proyecto.