Respecto a diversas declaraciones expresadas tanto por la población penal del Centro de Detención Preventiva de Puerto Aysén, como por algunos funcionaros a través de la prensa, deseamos aclarar lo siguiente:

1-.Es absolutamente falso que no se haya realizado entrega de elementos de protección personal a la población penal y funcionarios en los recintos penitenciarios de la región. A modo de ejemplo en Puerto Aysén se entregaron 139 mascarillas lavables, 1500 desechables y 150 N95, 5000 guantes, además de otros elementos de protección que son usados y entregados de acuerdo a criterios técnico-sanitarios.

2-. También es de toda falsedad que no exista disponibilidad de útiles de aseo en los recintos penitenciarios, en la unidad se ha distribuido 40 litros de Jabón Líquido y 35 litros de Alcohol-Gel con esa finalidad.

3-. Se realizan sanitizaciones periódicas tanto de las dependencias cómo de los vehículos institucionales, para ello se han entregado más de 100 litros de cloro, 30 de amonio cuaternario y una maquina pulverizadora para el uso de estos elementos.

4-. Adicionalmente existen barreras sanitarias de ingreso a los recintos penales que incluyen toma de temperatura con termómetros infrarrojos, desinfección de calzado y lavado de manos, para los cual se instalaron lavamanos en los ingresos de las unidades penales. Además se implementó un protocolo de sanitización para las encomiendas.

5-. Para tranquilidad de la comunidad y en especial de los familiares, este viernes comenzó el testeo masivo de PCR en el recinto penal, tal como fue anunciado por la autoridad sanitaria en su minuto.

6-. Respecto a la seguridad de los establecimientos penales, es preciso aclarar que desde que comenzó la pandemia y como parte del Plan Integral de Gendarmería de Chile para enfrentar el Covid-19, se modificó el sistema de turnos, de manera de no afectar el funcionamiento del régimen interno y contar con personal de recambio en una contingencia como la que en la actualidad enfrenta el CDP de Puerto Aysén.

Informamos también que con el afán de tener contacto directo con los familiares de nuestra población penal, Gendarmería implementó un sistema de mensajería que en la actualidad permite entregar información periódica de lo que sucede en recintos penales respecto al Covid-19 y que en el caso de Puerto Aysén, al momento, abarca contactos del 50% de la población penal.

Finalmente el llamado es a mantener la Calma, confiar en el trabajo que está haciendo la autoridad sanitaria y Gendarmería, y tener la tranquilidad de que la evolución que vaya teniendo la contingencia será informada en forma oportuna.